Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Različiti smjerovi indeksa i značajan rast prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su objavljeni podaci prema kojima je u prvih šest mjeseci ove godine za kapitalne projekte potrošeno 61,2 miliona EUR ili 26 odsto planiranog iznosa.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, blago je oslabio na 991,28 poena, dok je MONEX ojačao jedan odsto na 15.084,32 boda.

Promet je iznosio 419,1 hiljadu EUR i bio je skoro 30 puta veći od prošlosedmičnog. Značajnom skoku sedmičnog prometa najviše je doprinijela prodaja 5,13 hiljade akcija kotorskog Napretka za 355,89 hiljada EUR.

Dionice Napretka u petak su koštale 6,93 centa.

Rasle su akcije Plantaža 8,8 odsto na 16 centi, Elektroprivrede i Crnogorskog elektroprenosnog sistema blago na 5,37 EUR, odnosno 1,43 EUR, a Poslovno logističkog centra Morača neznatno na 4,01 EUR.

Gubile su dionice Port od Adrie 8,5 odsto na 14 centi i Crnogorskog Telekoma neznatno na 2,05 EUR.

Trgovano je i akcijama Hipotekarje nabke, Jugopetrola i ulcinjske Solane, koje su sedmicu završile na 5,9 EUR, odnosno 12,01 EUR i 1,99 EUR. Dionice Industriaimporta-Industriaimpeksa koštale su u petak 10,24 EUR, Luke Bar 29,25 centi, a Otrantkomerca 48 centi.

Izvještaj o realizaciji kapitalnog budžeta za drugi kvartal pokazao je da se u poređenju sa prvih šest mjeseci prošle godine, kada je potrošeno 36,69 miliona EUR, dinamika izvršenja ove godine poboljšala 66 odsto.

Zakonom o budžetu za ovu godinu planirano je 240,01 milion EUR za realizaciju 332 projekta ukupne procijenjene vrijednosti 2,9 milijardi EUR.

Početkom sedmice Elektroprivreda je ponudila u zakup proizvodne kapacitete u kćerki kompaniji EPCG Željezara Nikšić, u cilju valorizacije i očuvanja proizvodnje čelika u fabrici sa tradicijom proizvodnje čelika dužom od 65 godina.

Zainteresovani, kako je objašnjeno, ponude mogu slati do 24. jula.

Pravo učešća imaju sve kompanije iz Crne Gore i inostranstva, koje su registrovane i posluju u skladu sa zakonima države u kojoj obavljaju svoje djelatnosti. Odabrani zakupac zaključiće ugovor o zakupu, a u obavezi je da dostavi izjavu kao prilog da prihvta predlog ugovora. Nakon odabira najbolje ponude na osnovu ostvarenih bodova shodno kriterijumima, njen sadržaj će se unijeti u konačni tekst ugovora.

Kompanije koje se prijave dužne su da dostave preciznu ponudu za zakup proitvodnjih kapaciteta u skladu sa predlogom ugovora.

Rok za pokretanje proizvodnje je rok definisan u predlogu ugovora i mora biti prihvaćen izjavom ponuđača. Period zakupa minimalno je 15 godina, a maksimalno 50 godina.

Sredinom sedmice objavljeni su rezultati istraživanja Balkanske istraživačke mreže (BIRN), prema kojim je pet državnih elektroenergetskih kompanija u proteklih šest godina podijelilo preko 6,5 miliona EUR donacija i sponzorstava, dok je broj zaposlenih značajno uvećan.

Ukupni podaci pokazuju da je su Elektroprivreda, Crnogorski elektrodistributivni sistem, Crnogorski elektroprenosni sistem, EPCG Solar gradnja i EPCG – Željezara Nikšić u proteklih šest godina ostvarili poslovne prihode u iznosu od 3,49 milijardi EUR.

Rashodi u istom periodu su iznosili 2,81 milijardu EUR, dok su troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi bili 373,33 miliona EUR.

Iz BIRN-a su rekli da su kompanije odabrane zbog špekulacija u javnosti da se njihova sredstva koriste za političke potrebe onih koji su na njihovom čelu.

Sedmicu je obilježila i informacija da je Vlada u četvrtak razriješila izvršnog direktora kompanije ToMontenegro, Marka Anžura, te funkcije.

Vlada je donijela rješenje o imenovanju Vukadina Stojanovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora kompanije, a imenovani su i članovi Odbora direktora među kojima su Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Petar Glomazić i Giuseppe Renga.

