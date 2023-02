Značajan potencijal za prekogranične projekte Crne Gore i Srbije

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Institucije i organizacije iz Crne Gore i Srbije su u okviru IPA programa prekogranične saradnje 2014-2020 dobile finansijsku podršku za sprovođenje zajedničkih projekata ukupne vrijednosti 8,4 miliona EUR, ocijenjeno je na sastancima u Beogradu.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade je saopšteno da su u Beogradu održani sastanci Zajedničkog odbora za nadgledanje i Operativne strukture IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020.

“U okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, institucije i organizacije iz ove dvije države dobile su finansijsku podršku za sprovođenje zajedničkih projekata ukupne vrijednosti od 8,4 miliona EUR, od čega je najveći dio obezbijeđen kroz Instrument pretpristupne podrške EU”, navodi se u saopštenju.

Sastancima je prisustvovala delegacija Crne Gore, koju je predvodio vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove, Bojan Vujović.

Kada je u pitanju sprovođenje programa, kroz tri poziva u prethodnom sedmogodišnjem periodu podržano je ukupno 19 projekata, od kojih je jedan dio završen, dok su ostali u fazi realizacije.

„U pitanju su projekti usmjereni na povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzuje, kao i projekti koji doprinose zaštiti životne sredine, ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promjene i upravljanju rizicima u cilju zaštite prirodnih resursa. Takođe, jedan dio projekata odnosi se na unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala u programskoj oblasti“, kazao je Vujović.

On je dodao da je uspješna realizacija ovog programa plod dobre saradnje između crnogorskog Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva za evropske integracije Srbije i Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Prijepolju sa lokalnom antenom u Bijelom Polju.

„Uvjeren sam da će ova saradnja biti još uspješnija tokom naredne finansijske perspektive, u okviru koje je nedavno odobren novi IPA III program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2021-2027. Ohrabrujem institucije i organizacije iz programskog područja da iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju i kroz zajedničke prekogranične projekte doprinesu boljem kvalitetu života u svojim zajednicama“, saopštio je Vujović.

IPA II program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 sprovodi se na teritoriji 14 opština u Crnoj Gori – Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak, kao i na teritoriji deset opština u Srbiji – Ivanjica, Kraljevo, Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Vrnjačka Banja, Raška i Tutin.

