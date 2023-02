Značajan pad nivoa gubitaka i u januaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suzbijanjem gubitaka na mreži umanjena je ukupna količina električne energije koja je potrebna za njihovo pokrivanje, i to za 4,27 hiljada megavat sati (MWh) u odnosu na januar prošle godine, saopšteno je Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz kompanije su kazali da vrijednost te energije na referentnoj HUPX berzi za navedeni period iznosi oko 635 hiljada EUR.

Prethodni mjesec je, kako su kazali iz CEDIS-a, zaključen sa nivoom gubitaka na mreži od 13,02 odsto, što je čak 1,54 procentna poena niže u odnosu na isti period prethodne godine. Pad gubitaka je ostvaren i pored diskretnog povećanja preuzete energije u odnosu na januar prošle godine.

Rukovodilac Sektora za mjerenje, Vaso Zeković, je kazao da se tokom januara redovno ostvaruju najviše stope gubitaka, prevashodno zbog povećanja potrošnje tokom sezone grijanja, ali i učestalijih neovlašćenih aktivnosti na mreži, zbog čega pad od 1,5 procentnih poena predstavlja izuzetan rezultat za CEDIS.

„Uspostavili smo odličan sistem djelovanja, korišćenjem postojećih softverskih sistema Bilinga i sistema za daljinsko očitavanje i kontrolu vršimo detaljnu analizu tokova snaga i gubitaka po traforeonima i na osnovu dobijenih podataka ciljano šaljemo ekipe u organizovane kontrole. Preduzete aktivnosti daju izuzetne rezultate, tako je u odnosu na 2021. godinu, kroz umanjenje gubitaka ostvarena ušteda od preko šest miliona EUR“, reka je Zeković.

CEDIS je prethodnu godinu zaključio sa nivoom gubitaka na mreži od 11,62 odsto, što je za 0,77 procentnih poena niže u odnosu na 2021. godinu i ujedno predstavlja najniži godišnji nivo gubitaka ikad izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore.

Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Čađenović, kazao je da su kontinuirano smanjivanje gubitaka na mreži i milionske uštede ostvarene na taj način dokaz posvećenosti tima sa kojim sarađuje u pravcu korišćenja svih raspoloživih mogućnosti ublažavanja posljedica nezapamćene nestabilnosti na tržištu energenata, imajući u vidu interese kompanije, ali i korisnika.

„Rekordni pad nivoa gubitaka tokom energetske krize dodatno demantuje aktuelne kritičare i potvrđuje efikasnost i uravnoteženost naših rješenja i odluka, kao i kranje odgovoran odnos prema svim uključenim stranama“, saopštio je Čađenović.

CEDIS je u julu 2021. godine krenuo u opsežnu akciju suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije na području svih crnogorskih opština, dok su zbog globalne nestabilnosti cijena energenata koja je, uz određene varijacije, aktuelna od avgusta iste godine, aktivnosti dodatno intenzivirane.

Problem gubitaka na mreži u najvećoj mjeri je posljedica nelegalne gradnje koja podrazumijeva nelegalna priključenja na elektrodistributivnu mrežu. Na taj način se postojeća infrastruktura neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija.

Iz CEDIS-a su kazali da na terenu postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih.

„CEDIS će i u narednom periodu koristiti sve raspoložive resurse u cilju što efikasnijeg suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije“, poručili su iz kompanije.

