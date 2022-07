Zajednički doprinijeti nesmetanom protoku robe kroz Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prevazilaženje ograničenja u poslovanju u sektoru saobraćaja, logistike i špedicije, te unapređenje međusobne saradnje sa Upravom prihoda i carina bili su u fokusu zajedničke sjednice Odbora Udruženja saobraćaja i špeditera Privredne komore (PKCG).

Predsjednik Odbora udruženja saobraćaja, Deda Đelović, kazao je da je zajednički cilj učesnika današnjeg sastanka omogućavanje nesmetanog protoka robe kroz Crnu Goru i identifikovanje ograničenja u njegovoj realizaciji.

Privrednici su, kako je saopšteno iz PKCG, posebno istakli ključni izazov za njihovo poslovanje, a koji se odnosi na kratak rok za prijavu u carinskoj ispostavi.

Oni su naveli da vozači imaju rok od 24 sata da se prijave u carinsku ispostavu u koju se roba upućuje i 24 sata za istup iz zemlje u slučaju tranzita. Oni smatraju da to vrijeme nije dovoljno, te da slična praksa ne postoji ni u zemljama regiona i Evrope.

Prevoznici smatraju da se ovdje radi o kršenju ljudskih prava i ugrožavanju slobode kretanja, te traže da se ovaj rok, u što hitnijem postupku ograniči na minimum 72 sata. Mišljenja su da ovaj problem treba riješiti sistemski, a prema riječima direktora Uprave prihoda i carina, Rada Miloševića to bi se moglo desiti veoma brzo.

On je kazao da taj rok nije propisan zakonom i da će razmotriti da ga već naredne sedmice produže za većinu robe na 72 sata.

Odgovarajući na zahtjeve privrednika za povećanje broja carinskih inspektora, Milošević je kazao da Upravi prihoda i carina nedostaje minimum 150 ljudi, što je problem koji se osjeća na svakoj carinskoj ispostavi.

On je kazao da očekuje da će se taj problem riješiti, a da će Uprava do kraja septembra povećati broj zaposlenih, što je jedan od prioriteta njihovog rada, uz povećanje naplate poreza na dodatu vrijednost (PDV) i poreske discipline.

Milošević je rekao i da, iako turistička sezona još ne daje očekivane rezultate, karakteriše je veoma dobra naplata poreza na dodatu vrijednost koja je veća 41 odsto u odnosu na onu iz 2019. godine.

On je najavio pripremu akata o osnivanju poreske policije i carinskih patrola, te procedure za povrat PDV-a, koja će omogućiti fleksibilnije rješavanje ovog pitanja.

Prema riječima Miloševića, trenutno se radi na rangiranju kompanija na osnovu analize rizika. Takođe, saopštio je da će uskoro početi da se primjenjuju privremena rješenja o povratu PDV-a, sa pojednostavljenim postupkom i uz povremene kontrole.

U otvorenoj diskusiji privrednika sa predstavnicima Uprave prihoda i carina razmotrena su, između ostalog, pitanja koja se odnose na ubrzavanje procedure pregleda robe na aerodromima, mogućnost povrata akciza na gorivo za pružaoce lučkih usluga, vrijeme prijave robe, te efikasnije sprovođenje carinskih postupaka na graničnim prelazima.

Predstavnici Uprave prihoda i carina su kazali da je novi carinski zakon u skupštinskoj proceduri, a da će se nakon njegovog usvajanja omogućiti puna primjena nove NCTS aplikacije, te najavili organizovanje obuka u Privrednoj komori kako bi se špediterima omogućilo nesmetano korišćenje tog softverskog rješenja.

Privrednici su takođe apelovali da se kroz bilateralni sporazum dvije države riješi problem povrata PDV-a iz Hrvatske, te da Privredna komora doprinese brzom rješavanju ovog pitanja.

Potpredsjednik Komore, Nikola Vujović, kazao je da je ta asocijacija spremna da posreduje prema državi kako bi se otklonio ovaj problem u poslovanju.

Privrednici su ukazali na potrebu nastavka kvalitetne saradnje između Privredne komore i Uprave prihoda i carina, jer je samo takvim pristupom, moguće doći do unapređenja rada privrednih subjekata i stvaranja kvalitetnog privrednog ambijenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS