Za zakup Željezare stigle tri prijave

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup pogona Željezare Nikšić – Čeličane i Kovačnice, stigle su tri prijave.

Ponude su danas otvorene u zgradi EPCG, a prijavile su se kompanija Neksan Miodraga Davidovića zajedno sa kompanijama Universal Energy (Kina) – Energy & Industrial Management Advisory Services (Češka), prenosi portal RTCG.

Ponudu za zakup dostavio je i konzorcijum Kvalitetsbygg – Uber Nordic iz Švedske, kao i švajcarski 8B Capital S.A.

Pismo o namjerama poslala je kompanija Horst Wiesinger Group iz Austrije, ali je saopšteno da se to pismo ne može smatrati prijavom.

Otvaranju ponuda prisustvovao je i predstavnik Ministarstva energetike i rudarstva.

“Mi ćemo definisati kriterijume i matematički princip bodovanja, da svi znate na osnovu kojih kriterijuma je ostvareno koliko bodova”, kazao je finansijski direktor Elektroprivrede (EPCG), Miro Vračar, i dodao da će princip bodovanja biti uobičajen.

Što se tiče garancija, Vračar je rekao da je to nešto što će biti sigurno sastavni dio postupka koji slijedi u drugoj fazi.

“Sve ćemo to pismeno obavijestiti svakog ponuđača, koje su to garancije, kakve su garancije i na koji rok”, naveo je Vračar.

EPCG je javnom pozivom izdala u zakup proizvodne kapacitete u kćerki kompaniji EPCG Željezara Nikšić.

Kako je u pozivu navedeno, prednost prilikom odabira poslovnog partnera imaće kompanije koje imaju tradiciju i reference u proizvodnji kovanih čelika ugljeničnih, legiranih i alatnih čelika.

“Zakupac će imati mogućnost da zakupi proizvodne kapacitete sa potrebnim brojem zaposlenih (selekcijom od postojećih zaposlenih), ili zapošljavanjem novih zaposlenih”, navedeno je u ranije objavljenom pozivu.

Zakup se daje na period od minimum pet godina, sa mogućnošću produžetka trajanja ugovora.

Minimalan iznos zakupnine koji mora biti plaćan opredijeljen je na iznos od 30 hiljada EUR mjesečno, a njena konačna visina zavisi od ponude zakupca po elementima javnog poziva.

