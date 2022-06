Za otkup akcija izdvajaju milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je počeo proces otkupa sopstvenih akcija, koji je najavljen na redovnoj Skupštini akcionara održanoj početkom mjeseca u Podgorici, za šta će kompanija u narednih deset mjeseci potrošiti milion EUR.

Iz kompanije je saopšteno da je riječ o pionirskoj inicijativi, odnosno procesu koji se na ovaj način prvi put realizuje na crnogorskoj berzi.

Oni su podsjetili i da Crnogorski Telekom već deceniju i po na veoma konkurentnom telekomunikacionom tržištu u Crnoj Gori ostaje jedini telekomunikacioni operator čije se akcije nalaze na berzi.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da je završena prva faza otkupa sopstvenih akcija, tokom koje su utrošili prvih 100 hiljada od planiranog jednog miliona EUR.

„U julu nastavljamo sa narednom fazom, i mogu sa zadovoljstvom da kažem da je, po prvim rezultatima, projekat zaživio. Posebno smo zadovoljni zbog činjenice da je projekat rezultat partnerskog odnosa većinskih vlasnika i manjinskih akcionara, budući da je riječ o inicijativi koja je već neko vrijeme tema međusobnih razgovora“, naveo je Udovičić.

Na ovaj način su, kako je rekao, pokazali da imaju sluha za potrebe svih zainteresovanih strana, i da dobra komunikacija sa akcionarima i transparentnost u radu i donošenju odluka donose dobre rezultate.

„Sopstvene akcije Crnogorski Telekom kupuje po određenim uslovima“, objasnili su iz te kompanije.

Prosječna vrijednost kupljenih akcija na berzi u periodu od 1. oktobra prošle godine do 31. marta iznosi 1.1872 EUR, te se na osnovu ovog referentnog iznosa akcije neće kupovati za iznos manji od 20 odsto navedene vrijednosti (0.9498 EUR), odnosno 20 odsto veći od navedene vrijednosti (1.4246 EUR).

Kada je o dnevnim limitima riječ, oni idu +/- deset odsto od prosječne realizovane cijene iz prethodnog dana.

Projekat otkupa sopstvenih akcija u Crnogorskom Telekomu planiraju da realizuju do kraja marta naredne godine.

