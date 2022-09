Vlada za četiri mjeseca podigla minus u budžetu za čak 100 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada premijera Dritana Abazovića uspjela je da za četiri mjeseca podigne minus u državnoj kasi za čak 100 miliona EUR, saopštio je jedan od lidera Pokreta Evropa sad Jakov Milatović.

“Vlada Dritana Abazovića, izglasana od Demokratske partje socijalista (DPS), čiji ministri ovih dana potpisuju predizbornu koaliciju sa DPS-om, je uspjela da za četiri mjeseca podigne minus u državnoj kasi za čak 100 miliona EUR, odnosno sa 30 miliona iz aprila ove godine na 138 miliona iz avgusta”, naveo je Milatović na Twitteru.

On je reagovao na informacije iz Ministarstva finansija za Pobjedu da je projekat Evropa sad, za osam mjeseci ove godine, proizveo minus u državnoj kasi od najmanje 138 miliona EUR.

Milatović je, komentarišući rad Abazovićeve Vlade, dodao da je minus za 100 miliona EUR porastao u periodu kada je ekonomska aktivnost u zemlji najveća zbog turizma, a prihodi iznad plana za 70 miliona EUR.

“Ovo samo može da postigne rasipnička Vlada. U svojoj neznavenosti – strelice odgovornosti šalju se prema programu Evropa sad”, kazao je Milatović.

On je dodao da je pred građanima izbor jasan.

“Izbori i pobjeda Pokreta Evropa sad, te nastavak povećanja životnog standarda, ili ovo maliciozno mračenje od neustavne DPS-ove Vlade, te povratak na minimalnu platu od 222 EUR i smanjenje svih plata u zemlji na prošlogodišnji nivo”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS