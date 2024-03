Vlada ograničila marže za više od 500 artikala

Podgroica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će ograničiti marže za preko 500 artikala kako bi smanjila njihove cijene, a time i inflatorni pritisak na građane, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je kazao da je inflacija u Crnoj Gori 100 odsto uvoznog karaktera, zbog čega je Vlada donijela odluku o ograničavanju marže za preko 500 arktikala, što je tri puta više nego što je urađeno u prethodnoj akciji vlade.

„To znači da se ne zaustavlja rast cijena tih proizvoda, nego se smanjuje njihova cijena. Prvi put otkad je inflacija došla u Crnu Goru, mi govorimo o smanjenju cijena proizvoda, čime će se smanjiti značajno inflatorni pritisak na građane“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je naveo da je privreda imala sluha za ovakvu mjeru.

Spajić je rekao da se odlukom omogućava malim trgovačkim lancima, do 600 kvadrata kumulativno, da tu mjeru ne sprovode, jer su pod pritiskom i takva mjera bi mogla da ih diskvalifikuje sa tržišta.

On je kazao da će tim mjerama pomoći da se životni standard poboljša, kao i da će Evropa sad 2 biti naredni korak u podizanju životnog standarda.

„Poslije ovakve mjere, kada vidimo da su trgovci pristali na ograničavanje marži vidjećemo da nijesu trgovci krivi za to, već uvozna cijena koju su naši potrošači, nažalost, plaćali sve ove godine“, rekao je Spajić.

On je naveo da se nada da tada neće biti uvozne inflacije, da je taj inflatorni pritisak stao i da ćemo ući u period kada će se neto standard građana povećavati.

Ministar ekonomskog razoja, Nik Gjeloshaj, kazao je da je ideja bila da se tim najosnovnijim proizvodima koji će biti na ovoj listi limitira marža.

„Ne samo da ćemo limitirati mogućnost povećanja cijena, nego će doći i do pojeftinjenja velikog broja proizvoda. Trgovci će morati da ih obilježe u svojim marketima“, naveo je Gjeloshaj.

On je dodao da je ovo odluka, a ne akcija, odnosno nešto što se mora sprovesti i nije dobrovoljnog karaktera.

„Uvezali smo standard građana, kroz izmjenu nekih djelova u odluci smo dali prednost domaćoj proizvodnji, a imamo i dogovor sa privredom. Poruka je da Vlada nije neko ko ne želi dogovor sa privredom, nego da zajednički radimo na svim ovim projektima. Oni su vidjeli spremnost Vlade da zajednički dođemo do ovog rješenja“, kazao je Gjeloshaj.

On je objasnio da su marže u trgovini na veliko do pet odsto, a na malo do sedam odsto.

„To su za prvu grupu proizvoda – pšenično brašno, šećer, jestivo suncokretovo ulje i so za ishranu, a u drugoj kategoriji marže su do deset odsto u trgovini na veliko, odnosno do 15 odsto za trgovine na malo za prehrambenu industriju i hemikalije“, naveo je Gjeloshaj.

On je kazao da odluka stupa na snagu objavom u Službenom listu, krajem ovog mjeseca, i da je oročena na dva mjeseca.

„Želimo da napravimo analizu svega onoga što će biti na tržištu“, dodao je Gjeloshaj.

