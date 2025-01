Vanredna sjednica SO Herceg Novi o Institutu Igalo

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Vanredna sjednica Skupštine opštine (SO) Herceg Novi, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti Institut „Simo Milošević“, održaće se u četvrtak, dogovoreno je na kolegijumu predsjednika lokalnog parlamenta.

Na inicijativu predsjednika odborničkog kluba Novske liste, Jovana Subotića, na kolegijumu predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi dogovorena je vanredna sjednica na kojoj će odbornici diskutovati o Planu restrukturiranja i aktuelnoj situaciji u Institutu Igalo, prenosi RTHN.

Predsjednik Skupštine Ivan Otović, rekao je da će vanredna sjednica biti prilika da odbnornici još jednom pošalju poruku da je Herceg Novi uz Institut.

“Da vjerujemo da ovaj Plan restrukturiranja uz sve možda svoje nedostatke, može pomoći da se napokon izađe iz permanentne krize. Ako želimo da razvijamo naš grad moramo da imamo Institut u punom kapacitetu. Potrebno je vrijeme, ali ono što stalno naglašavam u svojim istupanjima, imamo Plan, taj Plan se može naravno kroz vrijeme korigovati”, kazao je Otović.

On je naveo da do sada nijesu mogli diskutovati o tom dokumentu, jer je on prvi put javnosti predstavljen na Skupštini akcionara, 9. januara.

“Pred odbornicima će biti rezime Plana restrukturiranja, u skupštinskim materijalima”, rekao je Otović.

On je podsjetio i na prethodno ujedinjeno djelovanje svih odborničkih klubova kada je riječ o Institutu Igalo, kao i na zaključke koje je lokalni parlament upućivao Vladi, od kojih su mnogi doprinijeli poboljšanju situacije u Institutu.

“I da se poveća cijena fondovskim pacijentima i da se usvoji Kolektivni ugovor, organizovali smo blokade, maksimalno smo se posvetili tome. Predsjednik opštine je formirao Komisiju na čijem čelu sam ja bio sa kolegama odbornicima. Održali smo nekoliko sastanaka, tako da je opština u prethodne dvije godine uradila koliko je mogla. Uvijek moramo da budemo oni koji će težiti ka tome da se u potpunosti zaštiti interes i Instituta i Herceg Novog”, rekao je Otović.

Nastavak vanredne skupštine akcionara na kojoj će biti odlučeno o Planu restrukturiranja zakazan je za 21. januar, kada će ujedno i u državnom parlamentu poslanici raspravljati o budžetu za ovu godinu.

Subotić je rekao da je državnim budžetom opredjeljeno 30 miliona EUR kroz Plan restrukturiranja i dvostruko više, odnosno devet miliona za fondovske pacijente.

“Do 21. januara moramo imati jasne zaključke vezano za Plan restrukturiranja kako bi taj budžetski predlog prošao i sredstva bila opredjeljena za spas Instituta. Očekujem ove sedmice mnogo pregovora, razgovora postizanje određenih kompromisa ili postizanje rješenja”, naveo je Subotić.

On smatra da ne treba čekati 21. januar da vide šta će se tog dana desiti već bi trebalo do tada da imaju jasne parametre kako bi o budžetu raspravljali u državnom parlamentu a i znali da je na snazi Plan restrukturiranja i da je Institut spasen.

Subotić je objasnio da ukoliko Skupština akcionara Instituta ne usvoji Plan restrukturiranja, stavka od 30 miliona EUR moraće biti uklonjena iz državnog budžeta.

