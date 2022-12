Utvrđena lista kvalifikovanih ponuđača na aukciji spektra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije One Crna Gora, M:tel i Crnogorski Telekom, kvalifikovani su ponuđači na aukciji spektra, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Radna grupa EKIP-a za pripremu i sprovođenje postupka javnog nadmetanja je na današnjoj sjednici utvrdila listu kvalifikovanih ponuđača koju čine One Crna Gora, M:tel i Crnogorski Telekom“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

U skladu sa dokumentacijom za javno nadmetanje, početak aukcije spektra će biti u periodu od 19. do 23. decembra ove godine.

Iz EKIP-a su podsjetili da je aktivnost sprovođenja predmetne aukcije spektra utvrđena Mapom puta za uvođenje 5G mobilnih komunikacionih mreža koju je Vlada donijela krajem prošle godine i Programom rada regulatora za ovu godinu.

Agencija je proces dodjele radio-frekvencija iz opsega 700 megaherca (MHz), 3,6 gigaherca (GHz) i 26 GHz za javne mobilne elektronske komunikacione mreže oblikovala saglasno određenim ciljevima koji se žele postići.

To su očuvanje i podsticanje efektivne konkurencije na tržištu mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i omogućavanje stabilnog poslovnog okruženja za mobilne operatore i druge investitore.

Cilj je i kreiranje uslova za dalji razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i omogućavanje implementacije i razvoja naprednih tehnologija, kroz blagovremenu dodjelu adekvatnih frekvencijskih resursa.

Ciljevi su i omogućavanje dostupnosti širokopojasnih usluga prenosa podataka odgovarajućeg kvaliteta na što je moguće većem dijelu teritorije Crne Gore, kao i obezbjeđivanje razvoja elektronskih komunikacionih usluga i infrastrukture za podršku društvenom i ekonomskom napretku Crne Gore.

“Cilj je i ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore od dodjele radio-frekvencija koji odražavaju tržišnu vrijednost spektra pri datim uslovima dodjele”, zaključuje se u saopštenju.

