Usvojena konačna lista potraživanja u stečaju za Meljine kompleks

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sudija Privrednog suda, Dragan Vučević, usvojio je konačnu listu priznatih i osporenih potraživanja u stečaju bivše kompanije Duška Kneževića, Meljine kompleksa.

Prethodno je stečajni upravnik, Lado Šekularac, djelimično priznao potraživanje jedne od Kneževićevih firmi Atlas kapa, osnivača Meljine kompleksa, piše Pobjeda.

Šekularac je ranije osporio sva potraživanja bivših i aktuelnih kompanija Kneževića ukupne vrijednosti 12,7 miliona EUR, kao i države koja je, na račun spora za raskid ugovora o privatizaciji bolnice Meljine, prijavila 97,3 miliona EUR.

Priznavanjem 56,8 hiljada EUR Atlas kapu u trećem isplatnom redu, ukupna potraživanja prema Meljine kompleksu ukupno iznose malo preko milion EUR.

Opštini Herceg Novi, koja je i inicirala stečaj u ovoj kompaniji zbog duga za porez na nepokretnosti, u trećem isplatnom redu Šekularac je priznao 554,7 hiljada EUR, dok je na 335,2 hiljade EUR obezbijeđenog potraživanja priznao razlučno pravo.

U treći isplatni red svrstana su i potraživanja Uprave prihoda i carina (UPC) za porez na dodatu vrijednost (PDV) od 59,2 hiljade, Elektroprivrede od 2,5 hiljade, Atlas banke u stečaju od 603 EUR, te bivše direktorice i jedine zaposlene Ivone Čavić od 316 EUR. Preostalih 5,4 hiljade EUR za zarade i doprinose priznato joj je u prvom isplatnom redu.

Osporavajući potraživanje države, Šekularac je u obrazloženju naveo da je u toku poseban parnični postupak pred Privrednim sudom u kojem država može ostvariti svoja prava u odnosu na osnov i visinu potraživanja prema Meljine kompleksu.

Potraživanje Invest banke u stečaju od 5,9 miliona EUR, koje se odnosi na kredite kiparske firme V. B. Holdings i podgoričke Attika land, Šekularac je odbio, navodeći da je imovinom za te kredite garantovala bolnica Meljine, a ne Meljine kompleks.

Potraživanje Atlas banke u stečaju od 6,2 miliona EUR odnosi se na kredite bolnice, koje je prijavljeno i u tom stečaju, zbog čega ga je Šekularac osporio. Atlas kapu je osporio 10,9 hiljada EUR koje se odnose na zajam, jer nije dokazana osnovanost tog potraživanja.

Ova kompanija, koja je prije nekoliko mjeseci obavijestila sud da planira reorganizaciju, je u odboru povjerilaca sa UPC-om i Opštinom Herceg Novi, čije potraživanje osporava, tvrdeći da odluke o porezu nijesu bile usklađene sa zakonom o porezima na nepokretnosti.

Planom, koji bi nakon konačne liste trebalo da bude korigovan, predviđaju da novac za reorganizaciju obezbijede sudski od bolnice Meljine, takođe u stečaju, i to 830 hiljada za zakup imovine i još pet miliona EUR na osnovu izgubljene dobiti zbog preniske cijene zakupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS