USSCG: Konsultovati se sa socijalnim partnerima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) protivi se što je Ministarstvo ekonomskog razvoja, kako tvrde, bez prethodne konsulatacije sa socijalnim partnerima, Sekretarijatu za zakonodavstvo uputilo izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojima se predlaže uvođenje radne nedjelje tokom sezone.

„Imajući u vidu da se radi o jednom od najsenzibilnijih pitanja za svijet rada, u vezi sa kojim su vođeni dugogodišnji i iscrpljujući pregovori na nivou socijalnih partnera i prethodnih vlada, najmanje što se očekivalo jeste da ponovno otvaranje tog pitanja bude na stolu pred socijalnim partnerima“, naveli su iz USSCG.

Kako su kazali iz te sindikalne centrale, dodatno zabrinjava spoznaja nedovoljne koordinacije između relevantnih vladinih resora, pa tako Ministarstvo ekonomskog razvoja preduzima konkretne korake na izmjeni Zakona o unutrašnjoj trgovini u trenutku kada je zakazana sjednica Socijalnog savjeta na kojoj je, na zahtjev poslodavačkog udruženja, na dnevni red stavljena ova tema.

„USSCG cijeni neprihvatljivim i nedopustivim da se socijalni partneri o aktivnostima jednog ministarstva, koje ima direktni uticaj na zaposlene i tržište rada, upoznaju putem sredstava javnog informisanja, a ne neposredno. Prethodno, čak i u situaciji kada se radi o nečemu o čemu je na nivou socijalnih partnera postojala saglasnost u prethodnom periodu. Okolnosti se mijenjaju, mijenja se sam društveni i poslovni ambijent, pa u tom smislu podložni promjenama mogu biti i ranije zauzeti stavovi socijalnih partnera“, rekli su iz Unije.

USSCG je, kako su podsjetili, prethodne dvije godine uložila ogroman napor pa i žrtvu da, uvažavajući činjenične i aktuelne potrebe crnogorske ekonomije, iznađe kompromisno rješenje koje bi bilo testirano u toku jedne godine i koje bi zaposlenima u trgovini garantovalo još veći stepen zaštite prava na slobodan dan u toku sedmice.

„No, kompromisni predlozi najprije nijesu bili prihvatljivi za one koji su bili najglasniji u ukidanju neradne nedjelje, dok su kasnije postignuti kompromis socijalnih partnera unaprijed na propast osudili poslanici u Skupštini“, dodali su iz USSCG.

Bez obzira na ranije iskazanu spremnost da se iznađe kompromisno rješenje po pitanju neradne nedjelje koje bi u prvom redu bilo u interesu zaposlenih, a onda i same države, USSCG će, kako su najavili njeni predstavnici, insistirati da ovo pitanje bude, prije dostavljanja parlamentu, u isključivoj nadležnosti socijalnih partnera, odnosno Socijalnog savjeta.

