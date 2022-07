Uklanjanje poslovnih barijera za konkurentniji region

Ohrid, (MINA-BUSINESS) – Jačanje regionalne saradnje i uklanjanje poslovnih barijera u cilju povećanja konkurentnosti regiona bile su teme sjednice Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB6), koja je održana u Ohridu.

Iz Privredne komore (PKCG) su sopštili da je njihova predsjednica Nina Drakić učestvovala na sjednici KIF ZB6, na kojoj je, između ostalog, prezentovan status aktuelnih projekata koji se implementiraju, kao i rezultati drugog poziva Regionalnog fonda za izazove, kroz koji je planirana dodjela grantova za 47 konzorcijuma.

Na sastanku je dogovoren i produžetak projekta pod nazivom EU podrška KIF-u ZB6, koji finasira Evropska komisija.

U okviru posjete Ohridu održan je sastanak članova Upravnog odbora KIF ZB6 sa premijerom Sjeverne Makedonije, Dimitrom Kovačevskim, o jačanju ekonomske saradnje i integracije na Zapadnom Balkanu u svijetlu početka pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije i Albanije u EU.

Iz PKCG su kazali da je sastanak Upravnog odbora održan u kompaniji Kostal Makedonija, koja je dio njemačke Kostal grupe. Kompanija zapošljava 960 radnika i proizvodi djelove za najpoznatije brendove automobilske industrije uključujući i električna vozila.

Direktor kompanije Viktor Mizo kazao je da je riječ o mehatroničkim modulima, automatskim mjenjačima, elektronskim kontrolnim jedinicama, prekidačima, internim punjačima za električne automobile koje Kostal Makedonija izvozi na tržište EU, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Meksika i Kine, od čega je prethodne godine prihodovala više od 75 miliona EUR.

Na sastanku je ocijenjeno da je uravo ta kompanija najbolja potvrda šta znači regionalna ekonomska saradnja.

KIF okuplja šest privrednih komora Zapadnog Balkana i predstavlja oko 350 hiljada kompanija, uglavnom malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da obezbijedi zajednički glas poslovnoj zajednici, ojača i unaprijedi kontakte među privrednicima, promovišući region kao jednu investicionu destinaciju.

