Uhapšena Verica Maraš

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su bivšu izvršnu direktoricu kompanije Plantaže Vericu Maraš.

Maraš je uhapšena po nalogu Specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, prenosi portal Vijesti.

“Specijalnom policijskom odjeljenju je dat obavezujući nalog za lišenje slobode V.M., zbog postojanja osnova sumnje da je u saizvršilaštvu učinila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju”, kazao je Radonjić Vijestima.

Protiv nje je podnijeto više krivičnih prijava, ali nije jasno po kojoj je privedena.

Ona je funkciju obavljala od 2008. do 2020. godine.

U okviru ove istrage su u julu uhapšeni nekadašnji predsjednik i članovi Odbora direktora, Veselin Vukotić, Božo Mihailović, Đorđije Rajković, Sead Šahman.

Tada je Vijestima nezvanično rečeno da spisak uhapšenih nije konačan i da SDT namjerava da proširi istragu i protiv Maraš.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS