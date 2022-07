U prošloj godini 14,67 hiljada preduzeća u stranom vlasništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u prošloj godini bilo 14,67 hiljada preduzeća u stranom vlasništvu, što je 15,3 odsto više u odnosu na 2020, pokazuju podaci Monstata.

„Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu, prema zemlji porijekla vlasnika, je iz Turske 3,77 hiljada odnosno 25,7 odsto, Rusije 2,65 hiljada odnosno 18 odsto, Srbije 2,12 hiljada odnosno 14,5 odsto i Ukrajine 764 poslovnih subjekata odnosno 5,2 odsto“, navodi se u saopštenju.

Najveći broj preduzeća u stranom vlasništvu u prošloj godini je u Podgorici 4,54 hiljade, što je 31 odsto od ukupnog broja. Zatim slijede opštine Budva i Bar.

Po sektorima djelatnosti, najviše preduzeća u stranom vlasništvu bilo je u sektorima trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 3,27 hiljada, a zatim slijede stručne, naučne i tehničke djelatnosti i građevinarstvo.

Posmatrajući aktivne poslovne subjekte po opštinama i zemlji porijekla vlasnika u opštinama Budva, Podgorica i Tivat, najviše je aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu iz Turske, a u opštinama Bar i Herceg Novi iz Rusije.

