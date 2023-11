Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postojanje EPCG Solar gradnje opravdano je ogromnom potražnjom i mogućnošću zarade za EPCG grupu, ali i uštede za građane, ocijenila je direktorka kompanije, Valerija Saveljić i dodala da je sve veće interesovanje za projekte obnovljivih izvora.

Ona je na Sajmu energetike u Beogradu, koji je počeo danas, kazala da stručnim upravljanjem to preduzeće može funkcionisati nezavisno i profitabilno na domaćem i stranom tržištu.

“Ovo je sjajna prilika da predstavimo naš rad, viziju i spremnost da postanemo konkurentna firma u oblasti energetike, ne samo u Crnoj Gori, već i šire”, navela je Saveljić u saopštenju.

Ona je rekla da EPCG Solar gradnja raspolaže profesionalnom ekipom inženjera, montera i električara, kadrih da sprovode ne samo projekte Solari, koje je vizionarski pokrenulo rukovodstvo Elektroprivrede, već i komercijalne projekte koji će se realizovati u vremenu koje dolazi.

“Započeli smo promjenu organizacije i finansijskog modela poslovanja preduzeća, te ćemo ubrzo povećati profit i temeljno uspostaviti dugotrajnu finansijsku održivost. Vjerujemo u zelenu energiju i vrijedno radimo da pokažemo da u oblasti energetike Crna Gora može da bude među najboljima u regionu“, rekla je Saveljić.

Iz EPCG Solar gradnje saopšteno je da se važnost značaja predstavljanja te mlade firme, kćerke kompanije Elektroprivrede, ogleda u čvrstoj viziji da bude jedno od najuspješnijih preduzeća u oblasti energetike, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i šire.

Posjetiocima Sajma, koji traje do četvrtka, predstavljena je realizacija projekta Solari 3000+ i 500+ i planovi EPCG Solar gradnje za naredni period, kao i platforme preko kojih je moguće ostvariti kontakt radi eventualne saradnje.

“Rezultati projekta Solari 3000+ i 500+ već su mjerljivi, jer su građani u Crnoj Gori dobili priliku da kroz povoljan aranžman sa EPCG postanu i sami proizvođači električne energije, čime su postali potpuno nezavisni od eventualnih promjena cijena električne energije na tržištu i ostvarili ogromne uštede na računu za struju”, navodi se u saopštenju.

Elektroprivreda je planirala brojne projekte iz oblasti solarne energije, kao što su nastavak masovne ugradnje solarnih panela – Solari 5000+ i 10000+, ali i konstrukciju velikih solarnih elektrana na jezeru Slano, na branama Slanog i Vrtca, te na obali Krupca, na Briskoj Gori, Vilusima i Dragalju, a što će njihove stručne ekipe biti kadre realizovati u narednim godinama.

