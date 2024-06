S&P 500 prekinuo pozitivni niz

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – S&P 500 se povukao u četvrtak nakon što je nakratko prešao nivo od 5500 bodova prvi put u istoriji jer je tržišni predvodnik Nvidia prekinula niz.

Indeks širokog tržišta pao je 0,25 odsto i završio na 5.473,17. Ranije tokom trgovine, S&P 500 porastao je čak 0,34 odsto i dostigao novi najviši nivo.

Nasdaq Composite pao je 0,79 odsto i završio na 17.721,59. Dow Jones Industrial Average skočio je 299,9 bodova ili 0,77 odsto, zatvorivši se na 39.134,76, prenosi SEEbiz.

“Sezonski prilagođeno, ovo je razdoblje s malim obimom za tržišta i čini se da nema puno pokretačkih stvari na dnevnoj bazi”, rekao je voditelj trgovanja u GenTrustu, Nathan Kotler.

Nvidia je pala 3,5 odsto nakon rasta ranije tokom sesije. Proizvođač čipova je u utorak privremeno skinuo Microsoft s mjesta najvrijednije javne firme. Dionice su ove godine porasle više od 160 odsto jer bum AI nastavlja podsticati dionice čak i dok potrošači pokazuju znakove usporavanja potrošnje.

Restaurants Darden porastao je 1,5 odsto nakon što su premašili očekivana zarada. Gilead Sciences skočio je oko 8,5 odsto i zabilježio svoj najbolji dan od 2022. nakon uspješnog kasnog ispitivanja svoje injekcije za prevenciju HIV-a.

Dionice idu prema pobjedničkoj sedmici, sa S&P 500 i Nasdaqom koji bilježe nove rekorde.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS