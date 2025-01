Skupštinska većina što prije da usvoji Predlog zakona o budžetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinska većina bi što prije trebalo da usvoji Predlog zakona o budžetu, jer već postoje problemi u funkcionisanju organa državne uprave, prije svega u svim ministarstvima, saopštio je predstavnik Socijalističke narodne partije (SNP), Dragan Vukić.

On je naveo da zbog kašnjenja usvajanja budžeta za ovu godinu postoje problemi u funkcionisanju ministarstava socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ekonomskog razvoja, finansija, kao i unutrašnjih poslova.

“Sve institucije trpe veliku štetu zbog neusvajanja budzeta, pošto se ne mogu finansirati socijalna davanja, a u socijalna davanja se računaju dječiji dodaci, naknade majkama sa troje i više djece, lična invalidnina. Takođe se ne mogu realizovati kapitalni projekti, koji su od opšteg interesa za državu i društvo”, rekao je Vukić.

On je kazao da mogu da se politički razlikuju, ali niko od jih nema pravo da zaustavi napredak i borbu za bolji život građana.

“Umjesto opstrukcija i izvođenja predstava na sjednicama u parlamentu, potrebno je usvojiti Predlog zakona o budžetu, kako bi odmah krenuli u rješavanje nagomilanih problema građana”, smatra Vukić.

On je apelovao na poslanike parlamentarne većine da što prije usvoje Predlog zakona o budžetu, jer život ne može da čeka, a građani ne smiju biti taoci političkih igara opozicionih partija.

