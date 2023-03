Tivat, (MINA-BUSINESS) – Sajam sezonskog zapošljavanja, na kojem će se svoje ponude za zaposlenje predstaviti mnogobrojni poslodavci, održaće se 30. marta u Tivtu.

Sajam organizuje Sekretarijat za privredu Opštine Tivat i tivatski Biznis info centar, u saradnji sa Studentskim parlamentom i Kancelarijom za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore.

“Na sajmu će biti predstavljene ponude za zaposlenje mnogobrojnih poslodavaca vrhunskog renomea među kojima su Chedi hotel, Mamula Island, Ananti Resort, Residencies Budva, Adriatic Marinas, hotel Regent, Luštica Development, Una, Navar, Voli Trade, Montefish, hotel La Fleur, Movida, hotel Franca, kao i lokalni ugostitelji”, navodi se u saopštenju Opštine Tivat.

Sajam će se održati u sali DTV Partizan, u periodu od deset do 15 sati.

Za sve zainteresovane studente biće obezbijeđen besplatan prevoz iz Podgorice i Nikšića, a sve što je potrebno jeste da se prijave do ponedjeljka do 12 sati slanjem mejla na adresu [email protected] ili pozivom na broj telefona 069 151 224.

“Sajam sezonskog zapošljavanja u Tivtu predstavlja odličnu priliku za sticanje novog radnog i životnog iskustva, kroz zaposlenje po najpovoljnijim uslovima u turizmu i ugostiteljstvu u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

