Sagledaće uslove iz javnog poziva za dodjelu šuma na korišćenje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Resorni ministar Vladimir Joković razgovaraće narednih dana sa nadležnim istitucijama, kako bi se upoznao sa razlozima za postavljanje uslova u javnom pozivu za dodjelu šuma na korišćenje, na koje se većina drvoprerađivača žali.

Joković je na sjednici Odbora Udruženja šumarstva, drvoprerađivačke industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore (PKCG) najavio da će u naredna dva tri dana razgovarati sa nadležnima iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i Tenderskom komisijom.

Nakon toga, a budući da je javni poziv otvoren još samo deset dana, Joković će organizovati sastanak sa predstavnicima drvoprerađivača i komisijom koja je pripremila javni poziv, kako bi se našlo rješenje kojim bi svi bili “pomalo zadovoljni ili pomalo nezadovoljni”.

“Državi bi bilo najlakše da cijena bude jedini kriterijum, ali ne može neko na taj način uzimati jedinice koje ne može stići da obradi. Naša želja je da se svi razvijaju i proizvode, jer je to zajednički cilj svih nas”, saopštio je Joković.

Iz PKCG je saopšteno da su drvoprerađivači na sjednici uglavnom izrazili nezadovoljstvo prema raspisanom javnom pozivu za dodjelu šuma na korišćenje.

“Čule su se ocjene pojedinih privrednika da je javni poziv, koji je značajno kasnio, diskriminatorski, jer favorizuje velike proizvođače, a da mali na ovaj način mogu ostati bez sirovine”, navodi se u saopštenju PKCG.

Mali prerađivači problematizuju veliku razliku u količinama koja se dodjeljuje u zavisnosti od broja zaposlenih radnika, dok veliki smatraju da je tender razvojni, ali da su najveći problem niske i nekonkurentne cijene koje ugrožavaju poslovanje.

“Ako ostanu ovakvi elementi bodovanja u tenderu, doći ćemo u situaciju da će se sve male kompanije zatvoriti, a u državni budžet se sliti mnogo manje sredstava. Tražimo da se napravi neko prelazno rješenje”, saopštili su privrednici.

Drvoprerađivači su saglasni da jedini kriterijum za dodjelu koncesija treba da bude cijena, a da broj zaposlenih može da posluži kao osnov za utvrđivanje maksimalne količine koju bi neka kompanija dobila.

Oni smatraju da je potrebno vratiti uslove iz prošlogodišnjeg javnog poziva koji je, iako nije bio idealan, proizašao iz kompromisa sa privredom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS