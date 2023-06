Rast na Wall Streetu nakon višednevnog pada

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi porasli, nakon višednevnog pada, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo ekonomskim pokazateljima, ali i uljepšavanju portfolija pred kraj tromjesečja.

Dow Jones ojačao je 0,63 odsto na 33.926 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,15 odsto na 4.378 poena, a Nasdaq indeks 1,65 odsto na 13.555 bodova, prenosi Hrportoflio.

Nakon višednevnog pada, indeksi su u utorak porasli, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo podacima o prodaji kuća, rastu industrijskih narudžbi i povjerenju potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

To je, naime, ublažilo strah od recesije.

„Ti podaci su dali ulagačima razloga za ponovnu kupovinu dionica koje su prethodnih dana bile pod značajnim pritiskom”, rekao je strateg u firmi Janney Montgomery Scott, Mark Luschini.

No, rast tržišta zahvaljuje se i uljepšavanju portfolija, jer pred kraj tromjesečja portfolio menadžeri uobičajeno kupuju dionice koje su u proteklom kvartalu imale najbolju izvedbu.

Tako su najviše porasle cijene dionica u tehnološkom sektoru, na primjer Applea, Amazon.coma, Microsofta, Meta Platformsa, Tesle, Nvidie.

„Prošla sedmica je bila vrlo loša na tržištu, a cijene dionica pale su i u ponedjeljak. Ovo je samo djelimičan oporavak. Vjerovatno se radi o uljepšavanju portfolija, jer smo na kraju tromjesečja”, rekao je strateg u firmi Spouting Rock Asset Management, Rhys Williams.

Od početka godine, S&P 500 indeks porastao je više od 14 odsto, što se najviše zahvaljuje nadi ulagača da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), uskoro završiti ciklus povećanja kamata, a krajem godine čak početi i da ih smanjuje.

No, postavlja se pitanje je li taj rast opravdan, s obzirom na to da se rast američke privrede usporava, što će pritisnuti zarade kompanija, dok Fed najavljuje dalje povećanje kamata narednih mjeseci, jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad planiranih vrijednosti vrhovnih monetarnih vlasti.

Nakon višednevnog pada, i na evropskim berzama su cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 odsto na 7.461 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,21 odsto na 15.846 poena, a pariski CAC 0,43 odsto na 7.215 bodova.

