Radulović: Crna Gora će kandidovati tri projekta

Podgorica, Brisel, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će u februaru kandidovati tri projekta za Western Balkans Investment Framework (WBIF), za šta se očekuje podrška Evropske komisije (EK), saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, tokom sastanka sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem.

Radulović je saopštio da resor na čijem je čelu ostaje posvećen ispunjavanju svih obaveza u pregovaračkim poglavljima 14 i 21, koja se odnose na saobraćajnu politiku i trans-evropske mreže.

“Uvjeren sam da ćemo ta dva poglavlja zatvoriti do kraja naredne godine. Očekujemo da će EU nastaviti da podržava Crnu Goru, bilo podrškom strukturnim reformama, ili finansiranjem velikih projekata”, rekao je Radulović tokom sastanka u Briselu.

Radulović i Varhelji su, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakli značaj infrastrukturnog povezivanja zemalja regiona.

“U periodu pristupanja EU, zemljama Zapadnog Balkana je nužno da se kvalitetnije povežu, jer će to omogućiti brži ekonomski rast svih zemalja. Bolja povezanost Zapadnog Balkana i EU učiniće region konkurentnijim, što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta”, smatra Radulović.

Radulović i Varhelji su stavili akcenat na značaj valorizacije Luke Bar, koja se može postići samo daljim ulaganjem u drumske i željezničke saobraćajnice.

Tokom radne posjete Briselu, Radulović se sastao sa generalnim direktorom DG Reform Mariom Navom i generalnom direktoricom DG Move Magdom Kopčinskom.

Radulović je o budućim investicionim projektima razagovarao sa šefom Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju Majklom Milerom, kao i sa šefom Jedinice D5 za regionalne programe Zapadnog Balkana i Ekonomski investicioni plan u EK Holgerom Šroderom.

