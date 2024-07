Radović: CBCG nastavlja da radi na daljoj modernizaciji platnog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) nastaviće da radi na daljoj modernizaciji platnog sistema, stvarajući povoljne uslove za ekonomski rast i razvoj države, rekla je guvernerka CBCG Irena Radović. Ona predvodi delegaciju CBCG u posjeti Briselu gdje je Radović imala niz važnih sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija. Radović se, kako je saopšteno iz CBCG, sastala sa generalnim direktorom Evropskog savjeta za plaćanja, Đorđom Andreolijem i generalnim direktorom Direktorata za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, Džonom Beriganom. Navodi se da je na sastanku sa Andreolijem razgovarano o zahtjevu za pristupanje Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima – SEPA koji je CBCG, u ime države, 1. jula predala Evropskom savjetu za plaćanja, kao i o koracima koji predstoje u ovom procesu. Kako se dodaje, bilo je riječi i o potrebi nastavka saradnje između CBCG i EPC na planu pripreme banaka u Crnoj Gori za priključenje na SEPA platne šeme. Saopšteno je da je na sastanku sa Beriganom razgovarano o preduzetim aktivnostima na planu pristupanja Crne Gore SEPA-i. „Podnošenju formalnog zahtjeva prethodile su intenzivne aktivnosti CBCG, ostalih regulatora, Vlade i Skupštine na usaglašavanju domaće regulative sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU) u oblasti platnih usluga, poslovanja kreditnih institucija, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, slobodnog kretanja kapitala i zaštite podataka o ličnosti“, kazala je Radović. Ona je poručila da će CBCG nastaviti da radi na daljoj modernizaciji platnog sistema, stvarajući povoljne uslove za ekonomski rast i razvoj zemlje. Berigan je rekao da su impresionirani aktivnostima koje je CBCG sprovela, a posebno činjenicom da su one realizovane u izuzetno kratkom roku. On je čestitao CBCG i Crnoj Gori uspješno finalizovanje prve faze procesa. Berigan je, kako se dodaje, kazao da će Evropska komisija, zajedno sa EPC-om, u narednim mjesecima aktivno razmatrati crnogorsku aplikaciju, a potom donijeti i konačnu odluku o članstvu. „Pored značajnih benefita za crnogorske građane, preduzeća i državu, u vidu bržih, sigurnijih i višestruko jeftinijih međunarodnih plaćanja, članstvo u SEPA imaće pozitivne efekte na unapređenje crnogorskog finansijskog ekosistema i podstaći će ekonomsku integraciju“, saglasili su se sagovornici. Kako se dodaje, oni su izrazili očekivanje da će pristupanje SEPA-i Crnu Goru dodatno približiti punopravnom članstvu u EU. U okviru posjete Briselu, delegacija CBCG sastala se i sa Marie-Therese Gold, šeficom kancelarije Bundesbanke u Briselu koja funkcioniše u okviru organizacije House of the Euro, koju je u novembru prošle godine otvorila predsjednica Evropske centralne banke (ECB), Kristin Lagard. Ta organizacija, kako se navodi, funkcioniše kao predstavništvo ECB i centralnih banaka eurozone i služi kao platforma za unapređenje njihove saradnje i razmjenu informacija, iskustava i najboljih praksi. „Na ovom sastanku razmijenjena su iskustva CBCG i Bundesbanke i pohvaljeni su napori CBCG usmjereni na snaženje bankarske regulative i očuvanje finansijske stabilnosti Crne Gore“, kaže se u saopštenju. Iz CBCG su rekli da će u nastavku dana, Radović sresti i sa generalnim direktorom Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, Hert Janom Kopmanom. „Posjeta delegacije CBCG Briselu predstavlja još jedan korak ka daljem uvezivanju Crne Gore u evropski ekonomski prostor i potvrđuje snažnu posvećenost ove institucije evropskim integracijama i stabilnosti crnogorskog finansijskog sistema“, zaključuje se u saopštenju.

