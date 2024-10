Promet na berzi u prva tri kvartala 8,26 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan promet na Montenegroberzi u prva tri kvartala je iznosio 8,26 miliona EUR i bio je 0,62 odsto niži u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„Prosječan dnevni promet u prva tri kvartala iznosio je 45,14 hiljada EUR”, navodi se u kvartalnom Biltenu Montenegroberze.

U prva tri kvartala je trgovano 183 dana, a zaključeno je 1,23 hiljade transakcija.

Ukupan promet u prva tri kvartala na prime tržištu iznosio je 1,64 miliona EUR, a sklopljeno je 256 transakcija.

U istom periodu, na standard tržištu sklopljeno je 220 transakcija, a promet je iznosio 754,68 hiljada EUR.

Tokom prvih devet mjeseci, sklopljene su 642 transakcije na slobodnom tržištu, a promet je iznosio 4,78 miliona EUR.

Ukupan promet na MTP ME tržištu iznosio je 1,08 miliona EUR, a sklopljeno je 111 transakcija.

Tržišna kapitalizacija akcija emitenata regulisanog tržišta Montenegroberze na dan 30. septembar iznosila je 2,59 milijardi EUR, što je 4,83 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija, koja obuhvata i segmente MTP ME tržišta Montenegroberze iznosila je 3,62 milijarde EUR.

