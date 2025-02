Projekat sanacije plaže Utjeha u Opštini Bar u završnoj fazi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Preduzeće Morsko dobro pokrenulo je projekat sanacije plaže Utjeha u Opštini Bar, s ciljem unapređenja njenog izgleda i funkcionalnosti.

“Ugovor za izradu tehničkog rješenja i izvođenje radova je potpisan, a radovi su u toku i realizuju se prema planiranoj dinamici”, saopšteno je iz Morskog dobra.

Predviđeno je da radovi budu završeni u roku od 20 dana.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 96 hiljada EUR, a obuhvata rušenje postojeće oštećene betonske površine od oko 500 metara kvadratnih, uklanjanje urušenog materijala i izgradnju novog obalnog zida dužine od oko 40 metara uz postavljanje nove betonske površine.

“Očekuje se da će završetkom radova plaža Utjeha dobiti bezbjedniji, funkcionalniji i estetski

unaprijeđen prostor, što će poboljšati uslove za boravak posjetilaca”, rekli su iz Morskog dobra.

Pored toga, projekat će doprinijeti povećanju i uređenju kupališnog prostora, čime se upotpunjuje turistička ponuda i osigurava očuvanje prirodnih resursa ovog područja.

Morsko dobro, prema riječima njegovih predstavnika, nastavlja da ulaže u projekte koji doprinose zaštiti i održivom razvoju obalnog područja, s ciljem podizanja kvaliteta infrastrukture i zadovoljstva korisnika plaža na crnogorskom primorju.

