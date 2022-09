Proizvođači peleta poštuju odluku Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvođači peleta, koje je Pobjeda kontaktirala, tvrde da poštuju odluku Vlade o ograničenju cijene ovog energenta, kao i odluku da bar 15 odsto proizvodnje plasiraju na domaćem tržištu.

Oni su naveli da nude pelet klase A2 i da nemaju kvalitetniji klase A1, jer nemaju sirovinu za njegovu proizvodnju.

Pobjedi se ove sedmice obratilo više građana nezadovoljnih što ne mogu da nabave pelet klase A1, jer strahuju da bi zbog korišćenja niže klase tog goriva moglo doći do kvarova i havarija njihovih peći za centralno grijanje.

Proizvođači, opet, tvrde da pelet En plus A2 nije lošijeg kvaliteta i da zadovoljava sve standarde.

Građani tvrde da peleta klase A1, koji su kupovali prethodnih godina, nema na tržištu i ističu da praktično ne znaju što kupuju po cijeni od 320 EUR po toni. Oni su kazali da su kvalitetniji pelet prošle godine kupovali za 190 EUR, odnosno da je bio skuplji samo 20 EUR od lošijeg A2.

S obzirom na to da je Vlada ograničila cijenu peleta na domaćem tržištu, sumnjaju da proizvođači kvalitetniji pelet izvoze po većim cijenama.

“Pelet klase A1 pojedini su plaćali u maju 240 EUR, a u julu 280 EUR. Mi koji tada nijesmo imali pare i čekali Vladu da donese odluku o ograničenju cijena, dočekali smo da kupimo drugu klasu peleta, ko zna od kojeg otpada spakovanu”, kazala je Pobjedi građanka čija se porodica grije na taj energent.

Građani pitaju kome da se obrate ako zbog korišćenja manje kvalitetnog peleta dođe do havarija i kvarova na njihovim pećima i sistemima za grijanje vrijednim po nekoliko hiljada EUR.

Većina građana koja se obratila Pobjedi rekla je da pelet posljednjih godina kupuje kod kompanije Bekom CO, čiji je proizvodni pogon na Bioču i da su ranijih godina kupovali pelet klase A1.

Izvršni direktor i vlasnik te kompanije Petar Kljajević rekao je Pobjedi da pelet En plus A2 nije lošijeg kvaliteta, već zadovoljava sve standarde i da on ima sertifikat koji to potvrđuje.

“Svakodnevno obavljamo laboratorijsko testiranje proizvedenog peleta (udio pepela, prašine, vlaga, čvrstoća) i ukoliko ne zadovoljava propisane parametre ne ide u prodaju”, tvrdi Kljajević.

Ipak, on je objasnio da ta vrsta peleta ima malo veću kalorijsku moć i zato je potrebno češće čišćenje peći.

“Stoga, mi ne možemo biti odgovorni za eventualne kvarove na pećima, već potrosač zbog načina na koji dozira, čisti i održava peći”, rekao je Kljajević.

On je podsjetio da je odlukom Vlade cijena ograničena za pelet klase En plus A2.

“Razlog zašto nema klase A1 je trenutna nedostupnost sirovine pogodne za proizvodnju peleta En plus A1. Tu vrstu peleta ne proizvodimo već neko vrijeme i nije dostupan ni za izvoz”, kazao je Kljajević i dodao da poštuju uredbu Vlade o ograničenju cijene peleta i prodaju ga na domaćem tržištu po cijeni od 269 EUR po toni, odnosno 320 EUR u maloprodaji.

On je dodao da takav vid prodaje opterećuje proizvodnju, jer cijene nijesu ekonomske. Cijena koštanja proizvoda je veća od prodajne, jer je cijena sirovine i repromaterijala znatno porasla.

Kljajević je naglasio da su od stupanja na snagu Vladine uredbe na domaćem tržištu plasirali više od 22 odsto ukupne proizvodnje za taj period.

“Kako smo tek na početku mjeseca i imamo još porudžbina, taj procenat će biti još veći. Kupci koji se upišu za tekući mjesec pelet dobiju do kraja mjeseca”, rekao je Kljajević i dodao da je dozvoljena količina po domaćinstvu dvije do tri palete, kako bi veći broj domaćinstava mogao uzeti pelet.

Naveo je da se cijene peleta u okruženju (Kosovo, Sjeverna Makedonija, Hrvatska) i Evropi kreću od 500 do 700 EUR po toni, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina (BiH) ograničile cijene na 325 EUR po toni.

I vlasnik pljevaljske kompanije Jasen, Savo Stevanović tvrdi da poštuje odluku o ograničenju cijene peleta.

“Ispoštovao sam je i više nego što odluka traži, jer prodajem pelet po 258 EUR po toni, pošto imam ugovor sa Opštinom Pljevlja za isporuku 2,85 hiljada tona”, kazao je Stevanović, koji ističe da od početka prodaje isključivo klasu A2 i da nikad nije proizvodio i prodavao pelet klase A1.

Odluka Vlade kojom se ograničava cijena peleta stupila je na snagu 13. avgusta.

Krajem prošle sedmice su ministarstva ekonomije i poljoprivrede upozorila da razmatraju mogućnost privremene zabrane izvoza peleta, jer su saznali da pojedini proizvođači ne poštuju odluku o ograničavanju cijena.

Iz ta dva resora prethodna dva dana nijesu odgovorili na pitanja Pobjede o tome kakva je situacija sa prodajom i kvalitetom peleta ove sedmice, da li se poštuje odluka Vlade i da li će eventualno doći do privremene zabrane izvoza tog energenta.

U Crnoj Gori se godišnje, prema podacima Monstata, proizvede od 80 do 90 hiljada tona peleta, dok su domaće potrebe oko 20 hiljada tona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS