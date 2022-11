Rheinmetall i 4iG osnivaju zajedničko preduzeće u Mađarskoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rheinmetall, vodeći igrač u odbrambenoj industriji, i 4iG osnovali su zajedničko IT preduzeće u Budimpešti.

Iz 4iG, koji je vlasnik kompanije One u Crnoj Gori, je saopšteno da Rheinmetall i 4iG blisko sarađuju od početka ove godine, a da ih njihove tehnološke i regionalne snage i zajedničke ambicije za rastom čine savršenim spojem.

“Rheinmetall je vodeći igrač u odbrambenoj industriji, gdje potreba za IT-om kontinuirano raste, i snažno je prisutan u zapadnoj Evropi – što predstavlja dvije potencijalne oblasti rasta za 4iG. Sa svoje strane, 4iG je vodeći igrač u IT industriji i ima snažan otisak u centralnoj i istočnoj Evropi – dvije važne oblasti rasta za Rheinmetall”, navodi se u saopštenju.

Strateško partnerstvo između dvije kompanije je stoga logičan korak i sada je dostiglo još jednu važnu prekretnicu. Prema danas objavljenom sporazumu, Rheinmetall i 4iG osnovali su zajedničko IT preduzeće u Budimpešti.

“4iG drži 51 odsto udjela u novoj kompaniji, dok preostalih 49 odsto drži Rheinmetall. Početna misija Rheinmetall 4iG Digital Services LLC (R4) je pružanje IT usluga vezanih za projekte i operacije Rheinmetallovim podružnicama u Mađarskoj i širom svijeta”, rekli su iz 4iG-a.

Na osnovu poslovnih zahtjeva i mogućnosti, novo zajedničko preduzeće planira progresivno proširenje obima svojih usluga za interne i eksterne klijente.

Predsjednik 4iG grupe, Gellert Jászai, kazao je da je međunarodna ekspanzija jedan od kamena temeljaca poslovne strategije 4iG-a i pokreće razvoj Grupe i njihove poslovne odluke.

“IT zajedničko ulaganje koje su osnovali Rheinmetall i 4iG je ogroman korak naprijed, jer možemo ojačati ne samo našu poziciju u oblasti odbrambenih digitalnih usluga, već će, nakon saradnje u Mađarskoj, 4iG postati globalni partner Rheinmetall-a”, rekao je Jászai.

Predsjednik Izvršnog odbora Rheinmetall, Armin Papperger, kazao je da stvaranje ovog zajedničkog preduzeća ne samo da pokazuje njihovu posvećenost Mađarskoj, već predstavlja važan doprinos mogućnostima Rheinmetall-a u oblasti digitalnih tehnologija.

“Vidimo mnogo pozitivnih potencijala u saradnji sa 4iG, posebno u ovom zajedničkom preduzeću. Posvećeni smo snažnoj i plodonosnoj saradnji, što je očigledno dobitna situacija za obje strane, i 4iG i Rheinmetall”, dodao je Papperger.

