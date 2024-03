Podgorički gimnazijalci posjetili CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učenici Gimnazije „Slobodan Škerović“ razgovarali su danas sa guvernerkom Centralne banke (CBCG) Irenom Radović o nadležnostima te institucije, važnosti bankarskog sektora, zelenoj tranziciji, novim trendovima u oblasti finansijske tehnologije, kao i o brojnim drugim ekonomskim temama.

Iz CBCG je saopšteno da je susret sa gimnazijalcima, koji je organizovan u sklopu Svjetske nedjelje novca, imao za cilj da se mladima približi uloga vrhovne monetarne institucije i pojasne njene najvažnije nadležnosti.

Odabrana tema i način izlaganja prilagođen uzrastu posjetilaca, kako su naveli, pokazali su se veoma inspirativnim, pa je događaj obilježila intenzivna diskusija i veliki broj pitanja upućenih Radović i njenim saradnicima.

„Kao budući akteri ekonomskog i društvenog života u Crnoj Gori, podstičemo vas da stalno proširujete svoja znanja, koristeći moderne tehnologije koje su vam na raspolaganju“, istakla je Radović, posebno naglasivši potrebu usvajanja finansijskih znanja i odgovornog i informisanog pristupa ličnim finansijama.

Gimnazijalci su poručili da su veoma zadovoljni razgovorom sa guvernerkom i njenim timom, te da im je posjeta CBCG bila izuzetno zanimljiva i poučna.

Kao društveno odgovorna institucija, CBCG se zalaže za unapređenje finansijske pismenosti među mladima i redovno osmišljava i realizuje brojne edukativne aktivnosti, poput današnje.

Svjetska nedjelja novca je globalna manifestacija koja se sprovodi u 176 zemalja svijeta, sa ciljem promocije finansijske pismenosti i ekonomskih znanja i vještina među djecom i mladima. Ove godine se realizuje pod sloganom Čuvaj svoj novac, osiguraj budućnost.

