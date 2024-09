Nadzor cijena po slučajnom uzorku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišna inspekcija ne posjeduje podatke o tačnom broju prodavnica na koje će se primjenjivati Vladina odluka o ograničenju marži na pojedine proizvode, saopšteno je Vijestima iz Uprave za inspekcijski nadzor.

Upravi, kako su kazali, fali još 20 inspektora da bi, uz postojećih 48, mogli da na sveobuhvatan način radi kontrole za koje je nadležna.

Vladina odluka o ograničavanju marži usvojena je prošlog četvrtka kada je i objavljena u Službenom listu, a stupa na snagu osmog dana od objave, odnosno, u petak. Nova državna akcija trajaće do 31. januara naredne godine.

Vlada je odlučila da u trgovinama na veliko i malo ograniči marže na 66 prehrambenih i higijenskih proizvoda, a u odnosu na raniju akciju Limitirane cijene, na spisku proizvoda su sada i voće, povrće, malo više vrsta mesa i namirnica za ličnu higijenu.

Iz Vlade tvrde da će na akciji biti hiljadu artikala. Akcija obuhvata iste proizvode i gramaže više proizvođača.

Na snazi ostaje i ranija mjera kojom su marže ograničene za pet osnovnih životnih namirnica, i to na pet odsto u trgovini na veliko i pet odsto u trgovini na malo. Na toj listi, su nezavisno od gramaže, pšenično brašno (tip 400 i 500), šećer kristal, jestivo suncokretovo ulje i kuhinjska so od kilograma.

“Inspekcija ne posjeduje podatke o tačnom broju objekata na koje će se primjenjivati odluka Vlade o ograničenju marži na pojedine proizvode. U svim opštinama na području Crne Gore, inspektori će po službenoj dužnosti izvšiti kontrole u trgovačkim objektima u pogledu pridržavanja obaveza predviđenih odlukom, ako prethodno utvrde da su subjekti nadzora, koji posjeduju takve objekte, u obavezi da se pridržavaju odluke”, rekli su iz Uprave.

Nadzori će se, kako su objasnili, vršiti u jednom broju objekata istog trgovačkog lanca, po slučajnom uzorku, s tim što će inspektori vršiti i dodatne kontrole pojedinih objekata kada građani prijave da se u njima ne poštuje odluka.

“Inspekcije će vršiti kontrolu primjene odluke, u kontinutitetu, sve dok ona bude na pravnoj snazi”, rekli su iz Uprave.

Vladina odluka neće se primjenjivati na markete čija je kvadratura manja od 600 kvadrata na državnom nivou.

Iz Uprave su naveli da tržišna inspekcija ne posjeduje podatke koliko ima ovakvih prodavnica.

Takođe su kazali da trenutno imaju 48 tržišnih inspektora, uključujući poziciju glavnog inspektora.

“S obzirom na to da tržišni inspektori imaju širok spektar nadležnosti, kontrolišući primjenu više od 25 zakona i podzakonskih akata, te da osim redovnih inspekcijskih nadzora postupaju po značajnom broju inicijativa građana, neophodno je da bude zaposleno oko 20 inspektora više, kako bi se na sveobuhvatniji i efikasniji način vršile kontrole primjene brojnih propisa u dijelu nadležnosti tržišne inspekcije”, dodali su iz Uprave.

Uprava, kako su kazali, trenutno nema mogućnost popune upražnjenih radnih mjesta, zato što Kadrovski plan za ovu godinu i pored više urgencija Uprave nije usvojen do dana slanja odgovora.

U novoj odluci, marže su ostale na istom nivou u odnosu na Limitirane cijene, pa su za sektor prehrane, kao i tada u trgovinama na veliko i malo, ograničene deset odsto. Na Vladinoj listi je sada 51 prehrambeni proizvod. Vlada je ograničila i marže i na 15 higijenskih proizvoda, i to na maksimalno deset odsto u trgovini na veliko i 15 odsto u trgovini na malo.

Akcija Limitirane cijene je počela krajem marta i odnosila se na 38 proizvoda. Trajala je do 31. maja, nakon čega je produžena do kraja juna, ali samo za 16 proizvoda domaće proizvodnje.

Vlada je novom odlukom u odnosu na Limitirane cijene na listu dodala 24 prehrambena proizvoda. Među ograničenjima marži, novina su voće i povrće, dok se na listi iz marta mogao naći samo svježi krompir. Sada su marže ograničene na banane, limune, bijeli pasulj, jabuke, crni luk, bijeli kupus, šargarepa.

Proširena je i lista mliječnih proizvoda, pa su sada na spisku i jogurti od 2,8 odsto mliječne masti, a ne samo oni domaće proizvedeni, kisela pavlaka, a novina je i kravlje mlijeko u kesi.

Među mesnim proizvodima, dodata je posebna salama, viršle, junetina i govedina s kostima, jetrena pašteta i mesni narezak. Osim toga, ubačeni su i smrznuti grašak i boranija, maslinovo eksta djevičansko ulje, jabukovo sirće, kao i ovsene pahuljice. Dodatno, na novoj listi su kesice pudinga i šlaga, čaj od nane i kamilice i keks petit ber.

Vijesti čekaju odgovor od Ministarstva ekonomskog razvoja na pitanje koliko ima prodavnica koje će biti obuhvaćene ovom odlukom, a na koliko njih se ona neće odnosi, kao i da li imaju plan kako će sve objekte iskontrolisati da li primjenjuju odluku.

Predstavnci Privredne komore, dio trgovačkih lanaca i dva udruženja poslodavaca uputili su kritike Vladi zbog nove odluke.

Vijesti su pitale Upravu za inspekcijski nadzor šta je pokazao izvještaj tržišne inspekcije u vezi s cijenama u prodavnicama i trgovačkim lancima, ali iz Uprave nijesu naveli te detalje.

“Radi se o izvještaju o visini marži za određenu vrstu proizvoda, koji je tržišna inspekcija uradila na zahtjev Ministarstva ekonomskog razvoja”, kazali su iz Uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS