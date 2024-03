Marina Jočić na čelu Odbora direktora EPCG Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na čelu Odbora direktora EPCG Solar gradnje je Marina Jočić, saopšteno je iz te kompanije.

Jočić je članica Nove srpske demokratije, prenosi Pobjeda.

Iz te kompanije navode da je menadžment predvođen izvršnom direktoricom Valerijom Saveljić, firmu koja se nalazila u rasulu od 3. oktobra prošle godine, kada je stupila na dužnost, administrativno, finansijski i organizacijski sredio na način da ne postoji nijedan segment rada u kojem se radna disciplina i obaveze ne ispunjavaju.

“Tome u prilog ide i jasan finansijsko poslovni plan koji je donesen i čije rezultate ćemo svakako predstaviti krajem godine. Da se ne zaboravi, EPCG Solar gradnja je u prva dva mjeseca premašila sopstveni plan, iako nam vremenski uslovi nijesu bili naklonjeni, ali je sve to svakako pozitivna posljedica optimizacije broja radnika i usvojene sistematizacije”, rekli su iz Solar gradnje.

Oni su dodali da su sa resornim ministrom, Sašom Mujovićem, postigli dogovor o dvije stvari.

Jedna je da politika ne smije biti umiješana u proizvodnju i da radnici koji su do dolaska Saveljić bili pod ugovorima na određeno, shodno svom zalaganju, budu nagrađeni ugovorima na neodređeno.

“To se i realizuje, jer naša kompanija neće služiti za političko predizborna potkusurivanja preko leđa radnika, jer je valjda takvo vrijeme ostalo iza nas nakon avgusta 2020. godine”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS