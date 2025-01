Indeksi u zelenom na početku godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeksi Montenegroberze porasli su u prvim radnim danima ove godine, a u fokusu je bio Institut “Simo Milošević”, dok je predsjednik parlamenta, Andrija Mandić, zakazao za 21. januar sjednicu Skupštine, na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 0,6 odsto na 1.092,21 poen, a MONEX 0,8 odsto na 16.560,91 bod.

Promet je za svega dva dana trgovanja, u četvrtak i petak, iznosio 3,52 hiljade EUR i bio je 4,8 puta manji od onog na kraju prošle godine.

Crna Gora je u ovu godinu ušla sa privremenim finasiranjem, jer Skupština do 31. decembra nije usvojila državni budžet.

Mandić je zakazao sjednicu parlamenta za 21. januar i pozvao opoziciju da umjesto eventualnih opstrukcija, učestvuje na istoj na kojoj će se glasati o budžetu i važnim zakonima koje je predložila Vlada.

On je u izjavi za portal RTCG pozvao opoziciju da se ne bavi opstrukcijama, navodeći da bi od neusvajanja budžeta štete imali svi građani, kako oni koji podržavaju parlamentarnu većinu, tako i oni koji podržavaju opoziciju.

Ove sedmice je poskupila akcija Instituta 21 odsto na 35,45 EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 0,7 odsto na 1,4 i Crnogorski Telekom 3,7 odsto na 2,24 EUR.

Akcijom preduzeća IGM Račica Tivat trgovano je po nepromijenjenoj cijeni od dva EUR.

Ove sedmice je u fokusu bila sudbina Instituta, koja je, i nakon Skupštine akcionara održane u četvrtak, neizvjesna, jer je, bez obzira na postignut dogovor o djelimičnoj izmjeni Plana restrukturiranja, došlo do novog spora, pošto je Vlada pred sjednicu predložila novu odluku o dokapitalizaciji, neprihvatljivu za male akcionare.

Nastavak Skupštine odložen je za 21. januar, tako da u četvrtak nije bilo glasanja o Planu restrukturiranja i odluci o dokapitalizaciji. Do tada treba da bude izmijenjen Plan restrukturiranja prema postignutom dogovoru, a Vlada mora da vrati raniju verziju odluke o dokapitalizaciji ili pripremi novu koja bi bila prihvatljiva malim akcionarima, pišu Vijesti.

U suprotnom, kako je navedeno, Vlada neće dobiti glasove malih akcionara koji su joj neophodni da izglasa i sprovede ove odluke.

Prema prvoj verziji odluke o dokapitalizaciji vrijednoj 23,5 miliona EUR, u tom postupku mogli su učestvovati svi postojeći akcionari, koji bi dobijali akcije po nominalnoj cijeni od 154,93 EUR u procentu svog sadašnjeg vlasništva. Na taj način akcionari koji bi učestvovali u dokapitalizaciji mogu očuvati sadašnji procenat vlasništva, ili ga djelimično povećati na račun onih koji ne bi učestvovali u tom procesu.

Međutim, u četvrtak je, pred samu sjednicu, Skupštini Vlada predala novu odluku o dokapitalizaciji, kojom sebi u tom procesu daje veća prava u odnosu na druge akcionare, kako bi dostigla dvotrećinsko vlasništvo, čak i ako bi drugi akcionari učestvovali u dokapitalizaciji.

Vlada sada ima 56,4 odsto akcija, Vila Oliva suvlasnika Žarka Rakčevića 27,4 odsto, a ostali mali akcionari oko 16 odsto.

Rakčević je kazao da manjinski akcionari neće dozvoliti marginalizaciju koja im se nameće.

On je, u Jutarnjem programu TVCG, kazao da neće dozvoliti pad učešća manjinskih akcionara sa 27 na 24 odsto kako je to predložila Vlada.

Iz Vlade je, nakon Skupštine akcionara, navedeno da Institut ima dva puta – da država otkupi akcije manjinskih akcionara kako bi obezbijedila dvije trećine vlasništva za nesmetano donošenje odluka, ili da zajedno sa manjinskim akcionarima obezbijediti 40 odsto ukupnog ulaganja za restrukturiranje.

Vlada je, kako su saopštili njeni predstavnici, spremna da prihvati kompromisna rješenja koja će biti u korist svih vlasnika Instituta, zaposlenih, Herceg Novog i Crne Gore, ukoliko se manjinski akcionar odluči za zajedničko ulaganje sa državom.

Ove sedmice je i štrajk dijela zaposlenih u kompaniji Port od Adria odložen do daljnjeg, po nalogu Osnovnog suda u Baru.

Oni su ranije najavili da će u četvrtak stupiti u štrajk, zahtijevajući povećanje zarade od 15 odsto, izradu kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao i isplatu režijske zarade za zaposlene koji su u štrajku za vrijeme njegovog trajanja.

Elektroprivreda (EPCG) je ponovo raspisala tender za izgradnju male hidroelektrane (mHE) Otilovići, čija je vrijednost 6,8 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), a ponude se mogu dostavljati 31. januara.

Ukupan promet na Montenegroberzi u decembru prošle godine je iznosio 700,19 hiljada EUR i bio je 174 odsto veći u odnosu na novembar.

„U poređenju sa decembrom 2023. godine, promet je niži 87,83 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 31,83 hiljade EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U decembru je trgovano 22 dana, a zaključene su 162 transakcije.

Tržišna kapitalizacija akcija emitenata regulisanog tržišta Montenegroberze na dan 31. decembar iznosila je 2,6 milijardi EUR, što predstavlja rast od četiri odsto u odnosu na isti period 2023. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS