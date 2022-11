Čađenović novi v.d. izvršnog direktora Plantaža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Igor Čađenović novi je vršilac dužnosti (v.d.) izvršnog direktora Plantaža, saopšteno je iz te kompanije.

Iz Plantaža su kazali da je Odbor direktora kompanije razriješio Zorana Miladinovića dužnosti v.d. izvršnog direktora, na lični zahtjev.

“I na njegovo mjesto imenovao Čađenovića, dosadašnjeg direktora Sektora prodaje i marketinga”, navodi se u saopštenju.

Iz Plantaža su rekli da je u obrazloženju ostavke Miladinović naveo zdravstvene razloge, koji ga onemogućavaju da dalje obavlja tu funkciju.

“Odbor direktora je prihvatio pisano obrazloženje, uvažavajući činjenicu da će Miladinović i u narednom periodu doprinositi razvoju kompanije baveći se usko stručnim poslovima, primjenjujući u praksi znanje stečeno unazad 30 godina”, naveli su iz kompanije.

Iz Plantaža su kazali da je Čađenović u prethodnom periodu ostvario odlične rezultate na menadžerskim pozicijama u kompaniji, koji su ga preporučili da jednoglasno dobije povjerenje Odbora direktora.

