Prihod od trajekta za vikend preko 100 hiljada EUR

Budva, (MINA-BUSINESS) – Prihod od usluga trajektne linije protekli vikend je iznosio preko 100 hiljada EUR, saopšteno je iz Javnog preduzeća morsko dobro.

Iz Morskog dobra, koje upravlja trajektnom linijom Kamenari-Lepetane, kazali su da je prihod u subotu iznosio 48,55 hiljada EUR, a u nedjelju 51,55 hiljada EUR.

„Sa zadovoljstvom ističemo da smo premašili iznos od dva miliona EUR prihoda od kada je krenula naplata od usluge prevoza trajektne linije Kamenari-Lepetane“, navodi se u saopštenju Morskog dobra.

Oni su najavili da će na kraju jula saopštiti zvaničan rezultat prihoda i rashoda, kako bi javnost bila upoznata sa rezultatima poslovanja u tom mjesecu.

„S obzirom na to da je jul prvi mjesec od kada je kompletirana flota i uspostavljen redovan servis na trajektnoj liniji, na kraju mjeseca ćemo dostaviti zvaničan rezultat prihoda i rashoda, kako bi javnost bila upoznata koliki je profit za tekući mjesec“, rekli su iz Morskog dobra.

