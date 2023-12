Prenijeto 90 hiljada telefonskih brojeva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, od početka pružanja usluge prenosa telefonskih brojeva, prenijeto njih 90 hiljada, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su kazali da je između mobilnih mreža prenešeno 73,26 hiljada brojeva.

“Najviše brojeva je prenešeno u mobilnu mrežu M:tela, 37,33 hiljade ili 51 odsto. U mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma prenešeno je 22,28 hiljada brojeva ili 30 odsto, dok je u mobilnu mrežu One Crna Gora prenešeno 13,66 hiljada brojeva ili 19 odsto od ukupno prenešenih brojeva između mobilnih mreža”, precizirali su iz EKIP-a.

Između fiksnih mreža izvršen je prenos 16,74 hiljade brojeva.

“Najviše brojeva je prenešeno u fiksnu mrežu M:tela, 10,32 hiljade ili 61 odsto, u mrežu Telemacha 4,12 hiljada ili 25 odsto, u mrežu One Crna Gora 1,95 hiljada ili 12 odsto, dok je 358 brojeva prenešeno u fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma, što procentualno iznosi dva odsto ukupno prenešenih brojeva u fiksnim mrežama”, dodali su iz EKIP-a.

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora fiksne i mobilne telefonije zadrži postojeći telefonski broj.

Zahvaljujući navedenoj usluzi, korisnici mogu birati operatora koji pod najpovoljnijim uslovima pruža uslugu zahtijevanog kvaliteta i pri tome zadržati svoj broj.

Operatori su uslugu prenosa telefonskih brojeva počeli da pružaju 1. decembra 2011. godine

Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.

Telefonski broj se prenosi u punom formatu. Na primjer, ako korisnik ima mobilni broj 067 123 456 i prenese ga u mrežu drugog operatora, korisnikov broj se ne mijenja, ostaje isti 067 123 456.

Iz EKIP-a su objasnili da pretplatnik koji želi da promijeni operatora, podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa “starim” operatorom.

“Ako su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, koji su propisani Pravilnikom o prenosivosti brojeva, pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od tri radna dana od momenta podnošenja zahtjeva”, rekli su iz EKIP-a.

Prosječno vrijeme trajanja prenosa broja u prvih devet mjeseci ove godine iznosilo je 2,44 radna dana.

Vremenski okvir za realizaciju prenosa broja je od 13 do 16 sati, svakog radnog dana, i u tom periodu može doći do prekida servisa.

Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od posljednjeg prenosa.

Operatori korisnicima ne naplaćuju naknadu za prenošenje telefonskog broja.

Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, ili je nezadovoljan ažurnošću operatora prilikom procesa prenosa broja, pretplatnik može da podnese žalbu EKIP-u.

Kako se na osnovu broja više ne može odrediti kod kog operatora se nalazi broj, EKIP je omogućio da se na veb adresi https://prenosivost.ekip.me može izvršiti provjera u kojoj mreži se telefonski broj nalazi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS