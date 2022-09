Predstavnici medija i turističkih agencija iz Luksemburga u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa najvećim luksemburškim turoperatorom LuxairTours-om, prvi put je organizovala studijsku posjetu predstavnika medija i turističkih agencija iz Luksemburga koji će od 17. do 20. septembra boraviti u našoj zemlji.

Turoperatori i mediji tokom boravka u Crnoj Gori imaju priliku da se upoznaju sa atraktivnom ponudom sjevera i juga naše zemlje. Prvog dana posjete boravili su na Žabljaku gdje su obišli Crno jezero i doživjeli ljepotu nacionalnog parka Durmitor.

Predstavnik LuxairTours-a, Raoul Meyer, kazao je da je to putovanje više nego korisno za medije i turističke agencije, jer Crna Gora za sada nije dovoljno poznata destinacija u Francuskoj i Luksemburgu.

„To je zemlja koja je obasuta jedinstvenim prirodnim ljepotama i ima toliko bogatstva koja nudi na čitavom području svoje male teritorije ”, rekao je Meyer.

Grad Kotor je izazvao posebno oduševljenje kod predstavnika medija i turističkih agencija iz Luksemburga, te su istakli da je spoj planine i mora prosto nevjerovatan.

Novinar Daniel Strässle ispred turističkog magazina Aerotelegraph kazao je da je putovanje kroz Crnu Goru bilo zaista fenomenalno iskustvo, posebno za njega koji je prvi put ovdje.

„Iako je mala država, Crna Gora, ima sve vrste turizma koje može ponuditi u ljetnjem i zimskom periodu. Ono što Crna Gora nudi su prirodne ljepote, predivne plaže, stari gradovi, dobra zabava i luksuzna naselja, pa definitivno vrijedi istražiti ovu zemlju”, poručio je Strässle.

Predstavnici agencija će narednog dana obilaziti hotele, dok će predstavnici medija imati priliku da se upoznaju sa atraktivnom ponudom Tivta, naselja Luštica Bay i hotela Chedi, a tom prilikom će obići Porto Montenegro, Stari grad Budvu, Miločerski park, kao i krstariti brodom u tivatskom zalivu.

„Iako je mala, Crna Gora je veoma lijepa zemlja koja ima raznoliku ponudu. Za one kojima boravak na primorju brzo dosadi, za samo nekoliko sati mogu biti na planini, uživati u veličanstvenim pogledima i aktivnom odmoru. Mislim da je to glavna prednost ove destinacije i sigurno ću ponovo doći da je detaljnije istražim”, kazala je Sarah Schött ispred dnevnih novina Wort Luxembourg.

Pored NTO CG, svoju podršku u organizaciji posjete predstavnika luksemburškog turoperatora LuxairTours, medija i turističkih agencija, dali su i strateški partner agencija Gold Travel, lokalne turističke organizacije Budve i Tivta, Porto Montenegro, kao i hoteli Budva, Blue Kotor Bay, Porto Montenegro i Chedi.

