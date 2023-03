Poziv zanatlijama sa teritorije Podgorice da se prijave na konkurs

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica raspisao je danas javni poziv za raspodjelu sredstava koja su budžetom opredijeljena za podršku razvoju starih zanata.

„Na ovaj način zanatlije sa teritorije Glavnog grada, koji posluju najmanje pet godina, imaju priliku da se prijave i dobiju finansijsku podršku, te dodatno unaprijede svoje poslovanje“, navodi se u saopštenju.

Konkurs se odnosi na pružanje podrške za razvoj starih zanata: kovač, krojač, bačvar, mlinar, obućar, ključar, pletilac, staklorezac, kožar, tašnar, vitražista, čipkar, izrađivač abažura za lampe, izrađivač maski i lutaka, zlatar-juvelir, časovničar, izrađivač muzičkih instrumenata, kamenorezac, stolar, tesar, izrađivač narodne nošnje-terzija, grnčar, izrađivač goblena i frizer.

„Kroz ovaj javni poziv podržaće se ideje koje doprinose afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala i tradicije Glavnog grada, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine“, navodi se u saopštenju PG Biroa.

Tim konkursom, Glavni grad stavlja na raspolaganje 20 hiljada EUR, a maksimalan iznos koji jedan učesnik može dobiti je dvije hiljade EUR.

„Prijava na konkurs predaje se u roku od 15 dana od objavljivanja i to u zatvorenoj koverti na adresu: Glavni grad, Njegoševa broj 13, 81000 Podgorica, sa naznakom: Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada-Podgorica opredijeljenih za podršku razvoju starih zanata“, rekli su iz PG Biroa.

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon: 020/266-097, 020/625-718 i/ili na mejl [email protected]; [email protected]

