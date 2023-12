Povećanje minimalnih penzija prvi korak u očuvanju standarda najugroženijih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanje najnižih penzija biće prvi u nizu koraka koje će Vlada preduzeti u cilju zaštite i zaustavljanju pada životnog standarda materijalno najugroženijih penzionera, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić.

„Mišljenja smo da će povećanje najniže penzije sa 296,35 na 450 EUR, kao i priznavanje razlike do najnižeg iznosa penzije, djelimično obezbijediti nivo standarda koji će toj kategoriji penzionera omogućiti sigurnije dane u starosti i život bez straha od siromaštva, odnosno unaprijediće standard za oko 74 hiljade građana”, rekla je Nišić.

Poslanoci Skupštine usvojili su u petak izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojim se, između ostalog predviđa minimalna penzija od 450 EUR.

“Kako je primarna funkcija penzija da obezbijedi sigurne prihode za one koji zbog starosti ili bolesti nijesu više sposobni da rade, a kako su izrazito visoka inflacija i galopirajući rast cijena u zadnjih nekoliko godina ugrozili socijalno ranjive grupe stanovništva, samim tim i penzionere sa najnižim primanjima, izmjenama i dopunama Zakona o PIO predviđena je izmjena člana 29 u dijelu da najniža penzija iznosi 450 EUR“, objasnila je Nišić.

Ona je podsjetila da je unaprijeđenje statusa penzionera i povećanje penzija, prije svega najniže, obaveza u agendi rada 44. Vlade.

Usvojenim izmjenama i dopunama definiše se i promjena načina usklađivanja penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod.

„Umjesto usklađivanja na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi, definisano je usklađivanje na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode“, objasnila je Nišić.

Ona je dodala da se na taj način obuhvataju relevantni statistički podaci za svih 12 mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Nišić je, obrazlažući zakon, podsjetila da su izmjene i dopune Zakona o PIO predložene u cilju regulisanja pravne sistuacije nastale nakon prestanka važenja odredbe člana 17 stav 1.

Izmjenama i dopunama se, kako je objasnila, definiše pravo na starosnu penziju osiguranika saglasno pravnim stavovima Ustavnog suda, odnosno jedinstvene starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju od 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Nišić je kazala da navedena odredba treba da se primjenjuje od 3. novembra, kako bi se regulisala pravna situacija nastala nakon objavljivanja odluke Ustavnog suda. Dakle, navedena odredba ima povratno dejstvo, za šta postoji javni interes.

“Propisivanjem jedinstvene starosne granice od 65 godina života za sticanje prava na starosnu penziju dolazi do ograničavanja ranih izlazaka sa tržišta rada, a samim tim i do smanjenja deformisanja tržišta rada i povećanja podsticaja za osiguranike da produže radni vijek, čime bi se postigla veća djelotvornost starosne granice za penzionisanje”, rekla je Nišić.

Ona je podsjetila da je propisivanje starosne granice od 65 godina rezultat dogovora sa socijalnim partnerima, te da je jednoglasno usvojena na sjednici Socijalnog savjeta 2. decembra.

