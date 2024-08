Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značajno je povećanje broja britanskih turista u Crnoj Gori, pri čemu je potrebno dodatno unapređenje pristupa informacijama o turističkoj ponudi, ocijenili su ministar turizma Simonida Kordić i britanska ambasadorka u Podgorici, Dawn McKen.

Na sastanku je bilo riječi o trenutnoj saradnji i mogućnostima unapređenja bilateralne saradnje u oblasti turizma.

Kordić je tokom razgovora naglasila značaj turizma kao jedne od najvažnijih privrednih grana naše zemlje i istakla potrebu za jačom promocijom Crne Gore kao jedinstvene turističke destinacije na britanskom tržištu, sa posebnim fokusom na razvoj održivog turizma i očuvanje prirodnih resursa.

Ona je ukazala na važnost povećanja broja britanskih turista u Crnoj Gori, naročito kroz bolje povezivanje dvije zemlje.

Čestitajući novu dužnost Kordić, McKen je rekla da je zadovoljna zbog značajnog povećanja broja britanskih turista koji su posjetili Crnu Goru u proteklom periodu.

Ona je posebno naglasila veći broj letova između dvije države, što je doprinijelo lakšoj dostupnosti Crne Gore britanskim posjetiocima.

McKen je takođe ukazala na potrebu za dodatnim unapređenjem pristupa informacijama o turističkoj ponudi i atrakcijama Crne Gore turistima iz Velike Britanije, sa posebnim akcentom na sjeverni region zemlje.

Obje strane su se saglasile da su ovakvi sastanci ključni za dalje unapređenje saradnje u oblasti turizma, gdje postoji značajan prostor za snažnije zajedničko djelovanje, posebno u oblasti održivog turizma.

