Podignuta optužnica u slučaju Abu Dabi fonda

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv bivših ministara poljoprivrede Petra Ivanovića i Budimira Mugoše i bivšeg direktora Direktorata za IPARD plaćanje Blagote Radulovića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom dodjele sredstava iz kredita Razvojnog fonda Abu Dabija.

Kako se navodi u saopštenju portparola SDT-a Vukasa Radonjića, optužnica je podignuta i protiv bivšeg direktora Investiciono razvojnog fonda Crne Gore Zorana Vukčevića, za krivično djelo nesavjestan rad u službi.

Dodaje se da je optužnica podginuta i protiv okrivljenog procjenitelja M.A. koji se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba procjene.

“Postoji osnovana sumnja da su svojim postupanjem pribavili korist privrednom drustvu IMGradina DOO Rožaje, a teško povrijedili prava i nanijeli štetu Ministarstvu poljoprivrde i ruralnog razvoja u postupku namirenja potraživanja iz Ugovora o kreditu iz datog kolaterala”, kazao je Radonjić.

On je dodao da je obustavljena istraga u odnosu na okrivljena pravna lica Vektra-Jakić, Milkraft Leche, HM Durmitor, EKO-PER, IMGradina, kao i na odgovorna lica u tim firmama – Dragana Brkovića, Krsta Kneževića, Vladimira Kujundžića, Džemala Škrijelja i Ljuba Perišića.

