Početak rekonstrukcije magistralnog puta Tivat – Jaz veliki dan za Crnu Goru

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Početak rekonstrukcije magistralnog puta Tivat – Jaz je veliki dan za Crnu Goru, ocijenio je premijer Dritan Abazović i dodao da svi putni pravci na primorju moraju da se modernizuju, kako bi odgovarali imidžu države kao prestižne turističke destinacije.

Abazović je danas sa saradnicima prisustvovao ceremoniji početka radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 aerodrom Tivat – Jaz.

„Ovo je veliki dan za Crnu Goru. Zadovoljan sam što smo došli u situaciju da počnemo radove i vjerujem da ćemo za dvije godine svjedočiti otvaranju bulevara”, rekao je Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, zahvalio kineskim partnerima, rukovodstvima opština i mještanima Grblja na sugestijama kojima su se unaprijedili detalji projekta.

Generalni direktor kompanije Shandong International Economics & Technical Cooperation Group, Cai Kun, kazao je da je Crna Gora lijepa i prijateljska zemlja, te da će unapređenje saobraćajne infrastrukture donijeti više mogućnosti za njen razvoj.

„Spremni smo da radimo sa crnogorskom Vladom na produbljivanju međusobnog razumijevanja, kao i na promociji razvoja lokalne ekonomije preko implementacije projekata”, istakao je Cai Kun.

Ambasador Kine, Fan Kun, ocijenio je da će rekonstrukcija magistralnog puta M-2 pomoći svima da lakše putuju do važnih turističkih centara i omogućiti većem broju turista da uživaju u veličanstvenim pejzažima Crne Gore.

„Transformacija regionalnog vodovoda će olakšati svakodnevni život lokalnog stanovništva i poboljšati ukupan nivo upravljanja primorskim gradskim opštinama”, rekao je Fan Kun.

Na ceremoniji su govorili i direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović i direktor Regionalnog vodovoda Borislav Ivanković, koji su iskazali očekivanje u pogledu poštovanja projektnih rokova, kako bi se riješile neuralgične saobraćajne tačke i obezbijedilo urednije snabdjevanje vodom u opštinama na ovom dijelu crnogorske obale.

Iz Vlade su podsjetili da se radi o jednoj od najfrekventnijih i najopterećenijih saobraćajnica u Crnoj Gori.

Dužina dionice koja je predmet rekonstrukcije iznosi 16 kilometara.

Trasa budućeg bulevara prolazi preko teritorije tri opštine – Tivat, Kotor i Budva.

Rekonstrukcija dionice podrazumjeva izgradnju moderne saobraćajnice bulevarskog tipa, koja će imati po dvije saobraćajne trake u pravcu kretanja, obostrane trotoare i razdjelni pojas, a biće izgrađen i novi cjevovod Regionalnog vodovoda u cilju poboljšanja napajanja vodom u tri opštine.

U skladu sa zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), iz čijih se kreditnih sredstava finansira projekat, za izvođenje radova je izabran kineski konzorcijum Shandong International Economic & Technical Cooperation i Shandong Luqiao Group, čija je ponuda iznosila 53,92 miliona EUR, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS