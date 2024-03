Platforma za privredu i investitore

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, pokrenuo je sajt www.investinkotor.me, namijenjen privredi i investitorima.

Izrada sajta, odnodno platforme za privredu i investitore, planirana je Programom razvoja preduzetništva i Strategijom zapošljavanja Opštine Kotor od 2021. do ove godine.

“Osnovni ciljevi ovog projekta su da informišemo građane, privredu i investitore o mogućnostima i potencijalima za poslovanje u Opštini Kotor, unaprijedimo saradnju svih aktera koji su uključeni u proces lokalnog ekonomskog razvoja i unaprijedimo javno privatni dijalog”, navodi se u obavještenju na sajtu te lokalne samouprave.

Da bi sajt „zaživio“, kako su dodali, potrebna je saradnja svih ključnih aktera na lokalnom nivou.

“Stoga očekujemo sugestije od privrede, posebno u djelu informacija za koje smatraju da treba da budu dostupne na sajtu, kao i konkretne predloge za unapređenje poslovnog ambijenta”, rekli su iz Opštine.

