Penzije za septembar veće 2,4 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzije za septembar biće povećane 2,4 odsto, na osnovu obračuna rasta zarada i inflacije koje je uradio Monstat, pišu Vijesti.

Upravni odbor će narednih dana saopštiti zvaničan podatak, dok se isplata septembarske penzije sa ovim uvećanjem očekuje od 18. do 20. oktobra.

To uvećanje neće važiti za penzionere koji imaju primanja na nivou minimalne penzije od 450 EUR, jer je ona zamrznuta do početka 2026. godine. Tih penzionera ima oko 60 odsto od ukupnog broja, tako da će uvećanje važiti za oko 40 odsto penzionera.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije se usklađuju tri puta godišnje 1. januara, 1. maja i 1. septembra, na osnovu četvoromjesečnih podataka o rastu prosječne bruto zarade i prosječnom rastu cijena u posljednjem periodu u odnosu na prethodna četiri mjeseca.

Veći broj od ova dva se prema formuli množi sa 0,75 a manji sa 0,25, pa zbir ta dva broja daje konačni procenat usklađivanja.

Prema podacima Monstata, prosječna bruto zarada u periodu maj – avgust porasla je 2,9 odsto u odnosu na period januar – april, dok je prosječna inflacija za ova dva perioda iznosila 0,9 odsto.

Tako da se prema formuli brojka od 2,9 množi sa 0,75 i dobija broj od 2,175, dok se inflacija od 0,9 množi sa 0,25 i dobija 0,225. Zbirom brojeva 2,175 i 0,225, dobija se procenat usklađivanja penzija za 2,4 odsto.

Ove godine su u januarskom usklađivanju penzije povećane za 2,08 odsto, a u majskom za 1,93 odsto. Tako da će sa ovim trećim ukupna usklađivanja iznositi oko 6,5 odsto.

Tokom prošle godine penzije su porasle 17 odsto, jer su osim dva redovna usklađivanja, povećane i dva puta sa vanrednim usklađivanjem odlukama tadašnje vlade.

Sljedeće usklađivanje je u januaru naredne godine, kada će rast zavisiti od kretanja prosječne bruto zarade i inflacije za period septembar – decembar ove godine, u odnosu na period maj – avgust.

