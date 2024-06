Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeks lakoće poslovanja u Crnoj Gori za prošlu godinu ocijenjen je sa 6,4 i drugu godinu zaredom bilježi pad, pokazalo je najnovije izdanje Bijele knjige, koju izrađuje Savjet stranih investitora (SSICG).

U danas objavljenom 13. izdanju Bijele knjige – Investiciona klima u Crnoj Gori 2023, navodi se da je pad indeksa lakoće poslovanja zabilježen i u okviru zasebnih industrija.

“Izuzetak je sektor bankarstva u kojem je ostvareno poboljšanje, kao i sektor telekomunikacija koji je ostao na nivou iz 2022. godine”, navodi se u publikaciji u kojoj 43 članice Savjeta, koje generišu više od 30 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), ocjenjuju stanje poslovnog ambijenta i navode ključne izazove sa kojima se suočavaju.

Predsjednik Upravnog odbora SSI, Tamaš Kamaraši, kazao je da je Bijela knjiga tokom proteklih godina pružala analize tržišnih trendova, prilika i izazova, pokazujući pravac u kojem treba razvijati poslovni ambijent u Crnoj Gori.

“Rezultati koje smo predstavili i koji se odnose na prošlu godinu nastali su na osnovu unaprijeđene metodologije prikupljanja i analize podataka”, rekao je Kamaraši.

U publikaciji se navodi da u prošloj godini, turizam i trgovina bilježe pad od 0,4, pa su tako indeksi lakoće poslovanja u ova dva sektora ocijenjeni sa 6,7 i 6,6. Indeks koji se odnosi na transport i logistiku iznosi šest sa zabilježenim padom od 0,6.

Članice Savjeta koje posluju u sektoru proizvodnje i energetike lakoću poslovanja u prošloj godini ocjenjuju sa 5,5, što je 0,7 niže u poređenju sa 2022. godinom.

“Poboljšanje indeksa lakoće poslovanja u prošloj godini zabilježeno je u sektoru bankarstva, koji je ocijenjen sa 6,7 i to zahvaljujući rastu od 0,4. Indeks lakoće poslovanja u telekomunikacijama je isti kao i 2022. godine i iznosi 7,2”, navodi se u saopštenju.

Kamaraši je naveo da, iako istraživanja pokazuju pad indeksa lakoće poslovanja drugu godinu zaredom, trenutna komunikacija sa donosiocima odluka ostavlja prostor za optimizam.

“Na tom tragu, vjerujem da imamo priliku da u izdanju Bijele knjige za 2024 zabilježimo određeni napredak. Nadamo se još intenzivnijoj saradnji sa Vladom, kako bismo zajedno realizovali preporuke koje smo naveli”, kazao je Kamaraši.

Ministar finansija, Novica Vuković, najavio je da će Ministarstvo detaljno razmotriti preporuke iz Bijele knjige, s obzirom na to da je jedan od prioriteta Vlade kreiranje poslovnog ambijenta koji je atraktivan za postojeće, ali i nove kredibilne strane investitore.

„Ministarstvo finansija s punom pažnjom razmotriće i uvažiti preporuke ovog važnog dokumenta, budući da nam je veoma značajno da strani investitori koji posluju u Crnoj Gori, budu zadovoljni uslovima i ukupnim poslovnim ambijentom”, rekao je Vuković.

On je kazao da je njihov cilj da ga dodatno unaprijede i omoguće neophodne pretpostavke za privlačenje kredibilnih ulagača, stoga će zajedno sa Agencijom za investicije i drugim uključenim institucijama raditi na dodatnom podsticanju savremenih i održivih modela poslovanja.

“Unaprijed se radujemo budućim partnerstvima sa privrednicima i pozitivnim efektima novih projekata na državni budžet i ukupnu ekonomsku sliku Crne Gore”, naveo je Vuković.

Bijela knjiga – Investiciona klima u Crnoj Gori 2023, prvi put, uključuje evaluaciju specifičnih indeksa i detaljnije istražuje faktore koji utiču na lakoću poslovanja u svim posmatranim sektorima. Nadalje, prepoznato je pet ključnih razvojnih područja za unapređenje poslovnog ambijenta, a uvedena je i ocjena nivoa uključenosti investitora u proces donošenja odluka.

Bijela knjiga koja se odnosi na ovu godinu biće, kako je najavljeno, predstavljena tokom novembra.

“Novi termin izdavanja Bijele knjige, ostavlja adekvatan prostor Vladi da blagovremeno razmotri i uključi preporuke i analize stranih investitora u program rada”, zaključili su iz SSICG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS