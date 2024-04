Pad cijena nafte

London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima su cijene nafte prošle sedmice pale više od tri odsto jer trgovce zabrinjava usporavanje rasta privrede, a time i potražnje za crnim zlatom, dok podršku cijenama pružaju napetosti na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice skliznula 3,5 odsto, na 87,29 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio nešto više od tri odsto, na 83,14 USD. Cijene su pod pritiskom zbog sporog rasta najvećih svjetskih ekonomija zbog čega slabi i potražnja za naftom.

Analitičari JP Morgana objavili su prošle sedmice da je svjetska potrošnja nafte od početka aprila slabija 200 hiljada barela dnevno nego što se očekivalo, prenosi SEEbiz.

U petak ujutro cijene nafte su snažno porasle, nakon vijesti o eksplozijama kod iranskog grada Isfahana, što je bio izraelski odgovor na nedavni iranski napad dronovima na Izrael.

Trgovci su se plašili eskalacije sukoba na Bliskom istoku, no kada je postalo jasno da je to bio samo ograničeni odgovor Izraela na prethodni napad, cijene su nafte ponovo pale.

Investitori su u takvim uslovima smanjili premiju za geopolitički rizik u cijenama nafte.

“Prvobitni skok cijena nafte možda je naglasio početni strah od dalje eskalacije, ali vidjeli smo da su tržišta dionica i nafte nakon tih preliminarnih poteza promijenila smjer”, rekao je Joshua Mahony iz Scope Marketsa.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, od početka godine cijena nafte na londonskom tržištu porasla je više od 13, a na američkom tržištu oko 16 odsto.

