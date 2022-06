Pad cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 121 USD, pritisnute zabrinutošću za svjetsku ekonomiju i potražnju za gorivom u očekivanju podizanja ključnih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Džavama (SAD).

Na londonskom tržištu se cijena barela spustila 50 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 120,67 USD. Na američkom tržištu barel je pojeftinio 71 cent i njime se trgovalo po 118,22 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci očekuju završetak sjednice američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) koja će, kako se očekuje, podići kamatne stope kako bi obuzdala visoku inflaciju. Ulagači i trgovci naftom procjenjuju da bi ih mogla podići čak tri četvrtine postotnog boda, najviše u 28 godina.

“Na tržištima nafte vlada neizvjesnost jer se ne zna koji će biti sljedeći koraci centralnih banaka i kako će uticati na naftnu potražnju“, rekao je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

I Evropska centralna banka najavila je prošle sedmice da će zbog visoke inflacije u eurozoni podići kamatne stope u julu četvrtinu postotnog boda, a možda i u septembru, i to još i više.

“Izrazitije zaoštravanje monetarne politike moglo bi izazvati recesiju koja bi uništila potražnju”, dodao je analitičar PVM-a Stephen Brennock.

Zabrinutost za potražnju povećava i novi talas covida 19 u Kini, budući da bi vlasti mogao podstaći na ponovno uvođenje lockdowna.

Više cijene nafte i slabije prognoze privrede prigušuju izglede za potražnju za naftom, objavila je u srijedu Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Značajniji pad cijena spriječila je ograničena ponuda.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici muku muče s dostizanjem proizvodnih kvota, a najnoviji je problem politička kriza u Libiji.

“Budući da OPEC-ova proizvodnja još kaska za najavljenim nivoom, to bi u drugoj polovini godine moglo rezultirati manjkom u snabdjevanju tržišta nafte od oko 1,5 miliona barela dnevno”, rekao je analitičar frankfurtskog Commerzbanka, Carsten Fritsch.

Podršku cijenama pružilo je i ograničeno snabdjevanje benzinom. Američki predsjednik Joe Biden tražio je od naftnih kompanija objašnjenje zašto ga na tržištu ne nude više.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak koštao 123,73 USD, što znači da je poskupio 3,07 USD u odnosu na prethodni trgovinski dan.

