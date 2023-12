Oštar pad dolara

London, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice oštro je pala jer je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) najavila smanjenje kamatnih stopa naredne godine.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošle sedmice 1,3 odsto, na 102.59 bodova, blizu najnižeg nivoa u četiri mjeseca.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 1,2 odsto, pa je cijena eura dosegnula 1.0895 USD, prenosi SEEbiz.

Kurs dolara pao je i prema japanskoj valuti, 1,9 odsto, na 142.15 jena (JPY).

Kao što se očekivalo, na posljednjoj sjednici u ovoj godini čelnici Feda ostavili su u srijedu kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto, s obzirom na to da inflacioni pritisci postupno popuštaju.

Dolar se našao pod pritiskom zbog procjena gotovo svih čelnika Feda da će u narednoj godini kamate biti smanjene, i to u tri navrata, vjerovatno 0,75 postotnih bodova.

Uz to, predsjednik Feda Jerome Powell kazao je na konferenciji za medije da banka najvjerojatnije više neće povećavati kamate.

„Inflacija je popustila, i to bez značajnijeg rasta nezaposlenosti. To je dobra vijest”, kazao je Powell.

On je dodao da je Fed sada vrlo fokusiran na to da ne pogriješi zadržavanjem kamata previsokima predugo vrijeme.

Nakon procjena i poruka čelnika Feda, na tržištu se sada procjenjuje da postoji 90 odsto izgleda da će Fed, nakon više od godinu i po zaoštravanja monetarne politike, u maju početi smanjivati kamate.

I čelnici Evropske centralne banke (ECB) odlučili su na posljednjoj sjednici u ovoj godini zadržati kamatne stope nepromijenjene.

Iako su iz ECB-a poručili da još ne razmišljaju o smanjenju kamata, analitičari procjenjuju da je ECB, kao i Fed, završio ciklus povećanje kamatnih stopa i da naredne godine slijedi smanjenje cijene novca.

