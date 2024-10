Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nevladina organizacija (NVO) Asocijacija za elektronsku trgovinu Crne Gore objavila je poziv za učešće na inovativnom i besplatnom programu NextGen E-Commerce: Osnove e-trgovine i AI za digitalne preduzetnike.

Program je namijenjen preduzetnicima koji žele da unaprijede poslovanje u digitalnom okruženju, kao i onima koji planiraju da pokrenu biznis.

“Program pruža sveobuhvatno znanje o modernim alatima i tehnikama potrebnim za uspješno vođenje e-trgovine, kao i o primjeni vještačke inteligencije (AI) u optimizaciji poslovnih procesa”, navodi se u saopštenju.

Iz Asocijacije za elektronsku trgovinu naveli su da je projekat izuzetno značajan za unapređenje crnogorske privrede, jer omogućava lokalnim preduzetnicima i onima koji to žele da postanu, da se ravnopravno uključe u globalne digitalne tokove. Obuka se realizuje u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Crne Gore, kroz podršku Fonda za inovacije Crne Gore.

Program nudi priliku za usvajanje najnovijih znanja i tehnologija, čime se podstiče razvoj e-trgovine u Crnoj Gori.

“Programski moduli uključuju postavljanje e-trgovine platformi na principu učenja korak po korak kroz tehnički aspekt izrade i upravljanja online trgovinama, razvoj strategija za digitalnu promociju proizvoda i usluga, uključujući SEO, SEM, i oglašavanje na društvenim mrežama, upravljanje lancima snabdijevanja i efikasno upravljanje skladištenjem, distribucijom i logistikom u okviru e-trgovine, razumijevanje zakonskih regulativa e-trgovine, prava potrošača i digitalnih transakcija, kako primijeniti vještačku inteligenciju za analizu tržišta, personalizaciju korisničkog iskustva i optimizaciju poslovanja”, navodi se u saopštenju.

Učešćem na programu NextGen E-Commerce: Osnove e-trgovine i AI za digitalne preduzetnike učesnici će steći praktične vještine koje će im omogućiti da uspješno postave i razviju svoje online trgovine, povećaju vidljivost na tržištu i optimizuju procese kroz automatizaciju i primjenu AI tehnologija.

“Program je prilagođen kako početnicima u digitalnom preduzetništvu, tako i onima koji žele unaprijediti postojeće poslovne operacije”, dodaje se u saopštenju.

Prijave su otvorene do 15. oktobra, a početak obuke je 2. novembra. Broj mjesta je ograničen.

Za više informacija i prijavu posjetite https://www.etrgovina.me/akademija/’formaZaPrijavu

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS