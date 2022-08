Ograničenje cijene peleta od sjutra na snazi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Vlade kojom se ograničava cijena peleta objavljena je u Službenom listu i sjutra stupa na snagu, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz tog resora podsjetili su da je na njihov predlog, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prodajna cijena peleta ograničena na maksimalno 269 EUR po toni kod proizvođača i 320 EUR u trgovini na malo.

Od proizvođača je, kako su naveli, traženo i da 15 odsto proizvodnje opredijele za crnogorsko tržište.

„Dopunom Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, Crna Gora postaće najkonkurentnija zemlja u regionu po pitanju cijene peleta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da godišnja proizvodnja, prema podacima Monstata, iznosi 80-90 hiljada tona, dok su domaće potrebe oko 20 hiljada tona.

“Stanje na tržištu peleta i značajan porast cijena tog proizvoda u odnosu na prethodnu godinu uslovili su potrebu za donošenjem privremene mjere od strane Vlade, kako bi se zaštitio životni standard građana, posebno u vrijeme pribavljanja neophodnih zaliha za predstojeću sezonu grijanja”, rekli su iz Ministarstva.

