Očekuje se nastavak pada inflacije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inflacija u Crnoj Gori bilježi pad, te se očekuje nastavak takvog trenda i tokom godine, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

„Osim eksternih faktora, uzroci visoke inflacije u Crnoj Gori u prethodnom periodu bili su snažan rast agregatne tražnje stanovništva, kao rezultat povećanih zarada i priliva velikog broja nerezidenata“, navela je Radović tokom učešća na Regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka koji je održan u Splitu.

Visoke kamatne stope, koje su posljedica pooštravanja monetarne politike Evropske centralne banke, bila je jedna od tema okruglog stola, posebno u kontekstu ostvarivanja rekordne profitabilnosti banaka u regionu i Evropskoj uniji.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, upoznala kolege sa visokim stepenom odgovornosti poslovnih banaka u Crnoj Gori koju su pokazale prihvatanjem inicijative CBCG u vezi sa snižavanjem kamatnih stopa.

„Prihvatanjem ove inicijative, banke su iskazale visok stepen društvene odgovornosti i poslale snažnu poruku da su posvećene stvaranju preduslova za unapređenje životnog standarda građana“, rekla je Radović.

Ona je kazala da će CBCG i dalje biti fokusirana na kreiranje i sprovođenje adekvatne politike zaštite potrošača i unapređenje njihovih finansijskih znanja.

Na sastanku najviših predstavnika centralnih banaka regiona bilo je riječi o uticaju trenutnog inflatornog i šireg ekonomskog okruženja na kreiranje monetarnih politika.

Guverneri su ocijenili da centralne banke treba da nastave pomno da prate uticaj daljih kretanja inflacije i kamatnih stopa na finansijski sektor.

„Preduzimanje mjera na daljem snaženju otpornosti banaka i kontinuirano praćenje potencijalnih rizika, uz zagovaranje adekvatne politike edukacije i zaštite potrošača, treba da budu naši ključni prioriteti“, poručili su učesnici sastanka.

U okviru ovog događaja, guverneri su učestvovali i na okrugom stolu na Ekonomskom fakultetu u Splitu na temu Banke i potrošači u uslovima visoke, ali opadajuće inflacije i rastućih kamatnih stopa.

Uoči diskusije guvernera na ovu temu, prisutnima se obratio direktor Sektora za Evropu u Međunarodnom monetarnom fondu, Alfred Kamer.

Nakon pojedinačnih izlaganja, guverneri su odgovarali na brojna pitanja studenata i privrednika koji su prisustvovali skupu.

