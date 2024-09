Nove vještine za zelenu i digitalnu tranziciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) postala je partner na projektu SKYLA, koji se implementira u okviru programa Interreg Europe na kojem su prvi put pravo učešća imale institucije i organizacije iz Crne Gore.

Iz PKCG su saoštili da projekat SKYLA – ekosistemi vještina pametne specijalizacije za dvostruku tranziciju, za cilj ima sprovođenje promjena u profilima vještina stanovnika evropskih država koje se suočavaju sa zelenom i digitalnom tranzicijom.

„Zbog toga, donosioci politika moraju predvidjeti trendove na tržištu rada i naći rješenja za nepodudarnosti u vještinama u odnosu na zelenu tranziciju, uz prilagođavanje strategijama pametne specijalizacije”, navodi se u saopštenju.

Aktivnostima projekta nastojaće se prevazići trenutna ograničenja u ulozi stručnog obrazovanja i obuke u inovacionim ekosistemima.

Kao jedan od partnera u projektu SKYLA, PKCG će kroz kroz razmjenu iskustava sa partnerima iz različitih regiona Evrope, raditi na jačanju kapaciteta za kreiranje, upravljanje odnosno sprovođenje politika regionalnog razvoja.

Predstavnik Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG, koji je član projektnog tima tog projekta, Vuko Jovanović, rekao je da se Crna Gora u posljednjih nekoliko godina suočava sa konstantnim promjenama na tržištu rada, a potreba za kvalifikovanom radnom snagom sve je veća.

Prema njegovim riječima, zbog brzih promjena na našem tržištu rada, postalo je izazovno adekvatno predvidjeti trend vještina, kao i obezbijediti neophodnu radnu snagu koja je dobro obučena i sa potrebnim vještinama da odgovori na zahtjeve tržišta.

“Zbog toga kontinuirano radimo na unapređivanju saradnje i veza između privrede i pružalaca stručnog obrazovanja. SKYLA projekat ima ova pitanja u srži svojih ciljeva i kao takav je odlična prilika za nas da razmijenimo iskustva i prikupimo znanja koja bi nam mogla pomoći u daljem razvoju i poboljšanju mehanizama za suočavanje sa ovim izazovima“, dodao je Jovanović.

SKYLA partnerstvo, zastupljeno je u Toskani, Podlaskom vojvodstvu, Skani, Sofiji, Fingalu, Provansi-Alpi-Azurnoj obali i Litvaniji, te Crnoj Gori i Lavovskoj oblasti u Ukrajini.

Evropska komisija (EK) je za SKYLA aktivnosti izdvojila budžet od 1,61 milion EUR.

